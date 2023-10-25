السعودية تستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة تواليا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية -اليوم الأربعاء- استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني في يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن البطولة ستقام بين يومي العاشر و14 من الشهر ذاته، وستشهد مشاركة 4 أندية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وأضافت أن البطولة ستنطلق بمواجهة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في العاشر من يناير/كانون الثاني 2024 على ملعب "أول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، واليوم التالي، يلعب برشلونة (حامل لقب نسخة الموسم الماضي) مع أوساسونا، على أن يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية في النهائي يوم 14 من الشهر ذاته.

وستكون نسخة عام 2024 هي الرابعة التي تنظمها السعودية، بعد أن سبق لها تنظيم البطولة لأعوام 2020 و2022 و2023.

ويشارك برشلونة في البطولة بصفته حامل لقب الدوري، في حين يخوض الريال المنافسات بصفته بطل الكأس، ويلعب أوساسونا بصفته وصيف الكأس، وأتلتيكو مدريد يشارك لكونه صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الموسم الماضي بعد البرسا والميرنغي.