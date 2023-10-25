أبطال أوروبا.. برشلونة يقترب من ثمن النهائي وفينورد يتصدر مجموعته

اقترب برشلونة الإسباني من بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه -اليوم الأربعاء- على شاختار دونيتسك الأوكراني 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة في المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بعد فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، في حين تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بورتو البرتغالي الذي يلعب الليلة مع رويال أنتويرب البلجيكي.

وسجل هدفي "البرسا" فيران توريس في الدقيقة 28، وفيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 36.

فيران توريس يمنح برشلونة الهدف الأول بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR"#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة pic.twitter.com/h4iYxDbTvv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2023

وفي الدقيقة 62، سجل جيورجي سوداكوف الهدف الوحيد لشاختار.

فينورد يتصدر مؤقتا

وفي المجموعة الخامسة، تصدر فينورد روتردام مؤقتا ترتيب المجموعة في البطولة القارية الأم، عقب فوزه الكبير 3-1 على ضيفه لاتسيو الإيطالي.

وارتفع رصيد فينورد، الذي عاد لطريق الانتصارات في المجموعة التي غابت عنه في الجولة الماضية بخسارته 2-3 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام لاتسيو صاحب المركز الثالث.

وافتتح المكسيكي سانتياغو خيمينيز التسجيل لفينورد في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد خيمينيز لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لفينورد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 74، في حين تكفل بيدرو بتسجيل هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي سيلتيك الأسكتلندي (متذيل الترتيب بلا نقاط) مع ضيفه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، في وقت لاحق اليوم الأربعاء في الجولة نفسها.