أبطال أوروبا.. انتصار ريال مدريد وعودة مان يونايتد وفوز أرسنال

عزز ريال مدريد الإسباني صدارته للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه سبورتنغ براغا 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة القارية الأم.

ورفع الريال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد سبورتنغ براغا عند 3 نقاط في المركز الثالث (قبل الأخير).

وتقدم الريال عن طريق رودريغو في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جود بلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 61، في حين سجل ألفارو دجالو هدف براغا الوحيد في الدقيقة 63.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، فاز نابولي الإيطالي على مضيفه يونيون برلين الألماني بهدف نظيف سجله جياكومو راسبادوري في الدقيقة 65.

ورفع نابولي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف الريال متصدر الترتيب، بينما يحتل يونيون برلين المركز الأخير من دون نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، اقتنص إنتر ميلان الإيطالي فوزا مثيرا من ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 2-1، كما فاز ريال سوسيداد الإسباني بصعوبة على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف سجله برايس مينديز (63).

ويتصدر سوسيداد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الوصيف، وتوقف رصيد ريد بول عند 3 نقاط في المركز الثالث، وظل بنفيكا في المركز الأخير من دون نقاط.

وفي المجموعة الأولى، سجل مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا، وفاز على ضيفه كوبنهاغن الدانماركي بهدف نظيف سجله مدافعه الدولي هاري ماغواير في الدقيقة 72.

وكان بمقدور كوبنهاغن الخروج بالتعادل بعد احتساب الحكم ضربة جزاء للفريق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لكن الحارس أندريه أونانا تصدى ببراعة لتسديدة جوردان لارسون.

وغادر مانشستر قاع الترتيب، وتقدم للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتراجع كوبنهاغن للمركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتصدر بايرن ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد فوزه 3-1 على مضيفه غلطة سراي التركي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، فاز أرسنال الإنجليزي على مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز الثالث.

وتقدم أرسنال عن طريق غابرييل مارتينلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 58 سجل نيمانيا جوديل هدف إشبيلية الوحيد.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تعادل لنس الفرنسي مع ضيفه أيندهوفن الهولندي 1-1. ورفع لنس رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثاني، بينما أصبح رصيد أيندهوفن نقطتين في المركز الرابع والأخير.