هدية مميزة من مانشستر سيتي للألماني غوندوغان في عيد ميلاده

‬أطلق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اسم قائده السابق إيلكاي غندوغان على أحد ملاعب التدريب في أكاديمية النادي بمناسبة احتفال لاعب الوسط الدولي الألماني بعيد ميلاده 33 اليوم الثلاثاء.

ورحل قائد منتخب ألمانيا عن السيتي بعدما حمل شارة قيادة ناديه في موسم مذهل توج فيه الفريق بثلاثية تاريخية، هي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لينهي مسيرة استمرت 7 سنوات في إنجلترا حصل خلالها على 14 لقبا منها 5 ألقاب للدوري المحلي.

ورسم سيتي صورة لاحتفال غندوغان بهدفه في الفوز باللقب المحلي ضد أستون فيلا العام الماضي، ورُسمت خصيصا لهذا الاحتفال وتخليدا لذكراه في النادي بعد فنسن كومباني وسيرجيو أغويرو وديفيد سيلفا.

وقال خلدون المبارك رئيس النادي الإنجليزي "نيابة عن الشيخ منصور بن زايد مالك النادي وجميع المرتبطين بمانشستر سيتي، إنه لشرف عظيم لي أن أكشف عن هذه الصورة التي تمثل تكريما لكل إنجاز قام به إيلكاي غوندوغان كجزء من عائلة مانشستر سيتي على مر السنين".

وتابع "كنت قائدا مهما وركيزة أساسية في جزء من تاريخ هذا النادي الذي لن يُنسى أبدا. نحن ممتنون جدا للذكريات الرائعة التي قدمتها لنا كأول قائد لمانشستر سيتي يرفع دوري أبطال أوروبا وكلاعب حصد 5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، والعديد من البطولات المهمة كجزء من مسيرتك مع النادي".

وشهدت آخر مباراة لغوندوغان في إنجلترا تسجيله هدفين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي أمام مانشستر سيتي في طريق إكمال الثلاثية التاريخية بعد أسبوع واحد في إسطنبول.