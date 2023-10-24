مفاجأة مدوية في عقد الغيني جيراسي مهاجم شتوتغارت ومتصدر هدافي الدوريات الأوروبية

يقتحم الغيني سيرهو جيراسي، هداف فريق شتوتغارت الألماني، صدارة قائمة هدافي الدوريات الأوروبية معلنا عن موهبة أفريقية فذة في الملاعب الأوروبية، والذي كُشف -اليوم- عن مفاجأة في عقده كانت صادمة.

ويقول الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، إن هناك بندا جزائيا في عقد جيراسي (27 عاما) مع الفريق الألماني يسمح له بالانتقال إلى فريق آخر مقابل 17.5 مليون يورو فقط.

وتابع أن هذا البند يمكن تفعيله في يناير/كانون الثاني الماضي عندما تفتح سوق الانتقالات الشتوية.

وتأتي هذه المفاجأة بعد تألق غير عادي للدولي الغيني والذي سجل 14 هدفا في 8 مباريات ليتصدر بها قائمتي هدافي الدوري الألماني وهدافي الدوريات الأوروبية ويتفوق على كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم غلطة سراي التركي (14 هدفا في 15 مباراة) ومواطنه لوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان الإيطالي (12 هدفا في 11 مباراة).

وحقق شتوتغارت 7 انتصارات في 8 مباريات حاصدا 21 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر.

وكان نادي شتوتغارت أعلن -الأحد الماضي- عن غياب جيراسي لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية خفيفة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يونيون برلين بثلاثية نظيفة، السبت الماضي.

وقال سيباستيان هونيس مدرب الفريق : "غياب سيرهو أمر مؤلم بالنسبة له ولنا كفريق. الكل شاهد الحالة الجيدة التي كان عليها سيرهو مؤخرا. يجب علينا أن نعوض غيابه قدر الإمكان، وهذا ما سنفعله".