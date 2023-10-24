شاهد.. إصابات في شجار شوارع بين جماهير غلطة سراي وبايرن ميونخ

نشبت مشاجرة في الشوارع بين جماهير فريق غلطة سراي التركي وجماهير الفريق الزائر بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل لقاء الفريقين -الليلة- في الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسبما ذكرت قناة "إن تي في" التركية الخاصة، اليوم الثلاثاء، فإن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم 4 ألمان وذلك بعد الشجار الذي نشب -مساء أمس الاثنين- في منطقة بيوغلو.

Galatasaray & Bayern fans clashed in Istanbul last night 👊🇹🇷 pic.twitter.com/ei4FokTiGf — Football Fights (@footbalIfights) October 24, 2023

ونشرت وكالة أنباء "ديميرورين" الخاصة لقطات تظهر تبادل الطرفين إلقاء الكراسي والزجاجات على بعضهم البعض قبل تدخل الشرطة في شارع الاستقلال التجاري الشهير.

Galatasaray – Bayern Munich Fans fight Before Game ! Maçtan önce kavga !#Galatasaray #BayernMunich pic.twitter.com/CcGetCSG2I — W (@1Welat1) October 24, 2023

ولم يتضح بعد سبب نشوب تلك المشاجرة.

وكان بايرن قد حقق الفوز في أول مباراتين في المجموعة الأولى، على حساب كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاغن الدانماركي، في حين يحتل غلطة سراي المركز الثاني خلفه في المجموعة بفارق نقطتين.