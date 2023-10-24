رياضة

شاهد.. إصابات في شجار شوارع بين جماهير غلطة سراي وبايرن ميونخ

5 أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم 4 ألمان وذلك بعد الشجار الذي نشب مساء أمس الاثنين في منطقة بيوغلو (الفرنسية)
24/10/2023

نشبت مشاجرة في الشوارع بين جماهير فريق غلطة سراي التركي وجماهير الفريق الزائر بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل لقاء الفريقين -الليلة- في الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسبما ذكرت قناة "إن تي في" التركية الخاصة، اليوم الثلاثاء، فإن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم 4 ألمان وذلك بعد الشجار الذي نشب -مساء أمس الاثنين- في منطقة بيوغلو.

ونشرت وكالة أنباء "ديميرورين" الخاصة لقطات تظهر تبادل الطرفين إلقاء الكراسي والزجاجات على بعضهم البعض قبل تدخل الشرطة في شارع الاستقلال التجاري الشهير.

ولم يتضح بعد سبب نشوب تلك المشاجرة.

وكان بايرن قد حقق  الفوز في أول مباراتين في المجموعة الأولى، على حساب كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاغن الدانماركي، في حين يحتل غلطة سراي المركز الثاني خلفه في المجموعة بفارق نقطتين.

المصدر : وكالات