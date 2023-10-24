رونالدو يقود النصر لفوز صعب على الدحيل في أبطال آسيا

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين وصنع هدفا آخر ليقود فريقه النصر السعودي لتحقيق فوز مثير 4-3 على ضيفه الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب "الأول بارك" اليوم الثلاثاء.

ومنح أندرسون تاليسكا المقدمة لفريق المدرب لويس كاسترو من تمريرة رونالدو بعد 25 دقيقة من اللعب وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد 11 دقيقة من الاستراحة.

وسجل "الدون" الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ61، ليبدأ الدحيل رحلة العودة بالنتيجة بهدف سجله إسماعيل محمد (63) ثم المعز علي في الدقيقة الـ67 لكن رونالدو أعاد التقدم للنصر بفارق هدفين قبل 10 دقائق من النهاية.

وسجل مايكل أولونجا هدفا ثالثا للدحيل في الدقيقة الـ85.

ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط ليواصل صدارة المجموعة الخامسة متقدما بـ3 نقاط على بيروزي الإيراني.

وتجمد رصيد الدحيل فريق المدرب كريستوف غالتييه عند نقطة واحدة.

وفي المجموعة الأولى، اكتسح العين الإماراتي ضيفه الفيحاء السعودي 4-1، كما شهدت نفس المجموعة فوز باختاكور الأوزبكي على أهال التركمانستاني بثلاثية نظيفة.

ورفع العين رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 6 نقاط عن الفيحاء وباختاكور وأهال على الترتيب.