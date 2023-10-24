رونالدو يقود النصر لفوز صعب على الدحيل في أبطال آسيا
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين وصنع هدفا آخر ليقود فريقه النصر السعودي لتحقيق فوز مثير 4-3 على ضيفه الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب "الأول بارك" اليوم الثلاثاء.
ومنح أندرسون تاليسكا المقدمة لفريق المدرب لويس كاسترو من تمريرة رونالدو بعد 25 دقيقة من اللعب وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد 11 دقيقة من الاستراحة.
تاليسكا يسجل هدف التقدم للنصر بعد تمريرة من رونالدو#دوري_ابطال_آسيا | #النصر_الدحيل#AFCCL pic.twitter.com/hKo2KN3Toh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023
🚀 صاروخية رونالدو تسكن شباك الدحيل#دوري_ابطال_آسيا | #النصر_الدحيل#AFCCL pic.twitter.com/81DxHflg4v
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023
المعز علي يسجل الثاني للدحيل ويقلص الفارق إلى هدف#دوري_ابطال_آسيا | #النصر_الدحيل#AFCCL pic.twitter.com/SSYqiph3Rr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023
وسجل "الدون" الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ61، ليبدأ الدحيل رحلة العودة بالنتيجة بهدف سجله إسماعيل محمد (63) ثم المعز علي في الدقيقة الـ67 لكن رونالدو أعاد التقدم للنصر بفارق هدفين قبل 10 دقائق من النهاية.
لاعبو النصر يحتفلون بقيادة رونالدو مع جماهيرهم بعد الفوز الصعب على الدحيل 🔥🔥🔥#دوري_ابطال_آسيا | #النصر_الدحيل | #كرستيانو_رونالدو #AFCCL pic.twitter.com/oXrsUcyM7B
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023
وسجل مايكل أولونجا هدفا ثالثا للدحيل في الدقيقة الـ85.
ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط ليواصل صدارة المجموعة الخامسة متقدما بـ3 نقاط على بيروزي الإيراني.
وتجمد رصيد الدحيل فريق المدرب كريستوف غالتييه عند نقطة واحدة.
وفي المجموعة الأولى، اكتسح العين الإماراتي ضيفه الفيحاء السعودي 4-1، كما شهدت نفس المجموعة فوز باختاكور الأوزبكي على أهال التركمانستاني بثلاثية نظيفة.
ورفع العين رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 6 نقاط عن الفيحاء وباختاكور وأهال على الترتيب.