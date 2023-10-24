"اتفاق إقرار بالذنب" وعقوبة قاسية ينتظران الإيطالي تونالي بسبب قضية المراهنات

كشفت الصحافة الإيطالية أن العقوبة باتت قاب قوسين على الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد بسبب تورطه في انتهاك لوائح المراهنات في إيطاليا عندما كان لاعبا مع ميلان.

وتتابع التقارير الإعلامية أنه من المقرر أن يتوصل لاتفاق بين الجهات المختصة وتونالي إلى "اتفاق إقرار بالذنب"، يقضي بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر إضافة إلى خضوعه لدورة إعادة تأهيل. وتحتاج جميع الأطراف ذات الصلة الآن إلى إنهاء الاتفاقية والحصول عليها كتابيا.

وتدرب تونالي رفقة زملائه -اليوم الثلاثاء- استعدادا لملاقاة دورتموند غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وسط تكهنات بأن التحقيقات الجارية حول تورطه في انتهاك لوائح المراهنات على وشك التوصل لنتيجة.

ورجحت تقارير إعلامية في إيطاليا بأن تونالي (23 عاما)، قد يعرف مصيره قبل مواجهة الفريق الألماني على ملعب "سانت جيمس بارك"، وسط توقعات بإمكانية تعرضه لعقوبة إيقاف طويلة.

وأجرى ممثلو تونالي محادثات مع هيئة الادعاء العام أمس الاثنين، مع استمرار التحقيقات التي انطلقت الشهر الماضي أثناء حضور اللاعب مع منتخب إيطاليا.

وكان تونالي ضمن عدة لاعبين وردت أسماؤهم في التحقيق بشأن مراهنات كرة القدم الإيطالية، وذكرت تقارير بأنه اعترف خلال جلسة استماع بالمراهنة على مباريات ناديه السابق ميلان الإيطالي.

وانضم تونالي، الذي خاض 15 مباراة دولية مع منتخب "الأتزوري"، إلى نيوكاسل قادما من ميلان الصيف مقابل 76 مليون دولار، لتكون أغلى صفقات الفريق المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشارك في 7 مباريات مع الفريق بالبريميرليغ.

كما يخضع نيكولو زانيولو لاعب منتخب إيطاليا المعار من غلطة سراي التركي إلى أستون فيلا الإنجليزي للتحقيقات من قبل هيئة الإدعاء العام والاتحاد الإيطالي لكرة القدم في القضية نفسها.

وفي وقت سابق قرر اتحاد الكرة الإيطالي إيقاف نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس 7 أشهر بسبب انتهاك لوائح المراهنات.