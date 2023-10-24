أبطال أوروبا.. بايرن يهزم غلطة سراي وإنتر يقتنص الانتصار من سالزبورغ

حقق بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي الفوز على غلطة سراي التركي وسالزبورغ النمساوي -على الترتيب- في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وواجه الفريق البافاري ضغطا شديدا من مضيفه التركي لأكثر من 70 دقيقة قبل أن يسجل هدفين ويحقق الفوز 3-1 اليوم الثلاثاء، ويتصدر المجموعة الأولى في البطولة القارية.

ووجد بايرن ميونخ -الذي يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط بينما يحتل الفريق التركي المركز الثاني بـ4 نقاط- نفسه في موقف دفاعي على نحو غير معتاد، إذ شن غلطة سراي 20 هجمة مقابل 6 هجمات فقط لبايرن.

وسجل أهداف البايرن كل من كينغسلي كومان (8) وهاري كين (73) وجمال موسيالا (84) وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفريق التركي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ30.

وبهذا الانتصار، أنهى البايرن مسيرة منافسه التركي الخالية من الهزائم في 23 مباراة بجميع المسابقات.

وفي المجموعة الرابعة، هز أليكسيس سانشيز وهاكان شالهان أوغلو الشباك لصالح إنتر ميلان، ومنحا الفريق الإيطالي فوزا صعبا 2-1على سالزبورغ بطل النمسا.

وكسر إنتر حالة الجمود -على عكس سير اللعب- في الدقيقة 19 عندما تلقى سانشيز تمريرة داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك.

أليكسيس سانشيز يسجل هدف التقدم لإنتر ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/rhwOMGrKtW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023

وأدرك أوسكار جلوخ لاعب وسط سالزبورغ التعادل للفريق الزائر قبل مرور ساعة من عمر المباراة، لكن شالهان أوغلو استعاد التقدم لإنتر بعد 7 دقائق أخرى بهدف من ركلة جزاء.

ويملك إنتر 7 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة. ويحتل سالزبورغ المركز الثالث برصيد 3 نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني الذي سيلعب خارج الديار مع بنفيكا متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.