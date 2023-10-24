أبطال آسيا.. فوز قاتل لاتحاد جدة وساحق للسد القطري والهلال السعودي

اقتنص اتحاد جدة فوزا مثيرا من ضيفه القوة الجوية العراقي -اليوم الاثنين- ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، فيما سحق السد القطري ضيفه الفيصلي الأردني بسداسية نظيفة في المجموعة الثانية وبنفس النتيجة فاز الهلال السعودي على مضيفه مومباي سيتي الهندي.

وعلى استاد الجوهرة المشعة، خطف المهاجم المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله هدف الفوز القاتل للاتحاد في الوقت بدل الضائع للمباراة.

عبد الرزاق حمد الله يمنح الاتحاد السعودي التقدم في اللحظات الأخيرة#دوري_أبطال_آسيا | #الاتحاد_القوة_الجوية pic.twitter.com/v58y0akwiH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2023

وتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن القوة الجوية وسيباهان الإيراني في حين بقي أولماليك الأوزبكي دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، ‬سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد ثلاثية في الفوز الكبير على 10 لاعبين من الفيصلي الذي استسلم منذ بداية الشوط الثاني.

وانهار الفريق الأردني، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ45 بعد طرد نذار الرشدان لحصوله على الإنذار الثاني، في بداية الشوط الثاني ليسيطر الفريق القطري على المباراة ويسجل 3 أهداف في غضون 3 دقائق.

وسجل سداسية السد بونجاح (8 و50 و64) وغونزالو بلاتا (51) ومصطفى مشعل (52) ويوسف عبد الرزاق (83).

ورفع السد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بينما يتذيل الفيصلي الترتيب دون نقاط. ويتصدر الشارقة الإماراتي الترتيب بـ7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن ناساف الأوزبكي الثاني.

وفي المجموعة الرابعة، سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش ثلاثية من الأهداف في فوز ساحق للهلال على ضيفه مومباي سيتي الهندي.

ورفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط متصدرا المجموعة الرابعة متفوقا بفارق الأهداف على نافيخور الأوزبكي (الذي فاز على نساجي الإيراني مازاندران 2-1) ويحتل نساجي الإيراني المركز الثالث بـ3 نقاط ويقبع الفريق الهندي في المركز الأخير من دون نقاط.

وسجل أهداف "الزعيم"، ميتروفيتش (4 و67 و80) وميلينكوفيتش-سافيتش (75) ومحمد البريك (82) وعبد الله المالكي (95).