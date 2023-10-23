يوفنتوس يفوز بصعوبة على ميلان في كلاسيكو الدوري الإيطالي

نجح يوفنتوس في الفوز على ميلان في عقر داره بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، ليصبح على بُعد نقطة واحدة فقط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 22 نقطة.

وسجل مانويل لوكاتيلي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة الـ63.

وبعد الهدف، حاول ميلان أن يهاجم منافسه من أجل إدراك التعادل، لكن يوفنتوس نجح في إحكام سيطرته على الكرة وضغط بكل قوته في مواجهة محاولات الفريق المضيف.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، تبادل لاعبو يوفنتوس الكرات فيما بينهم، دون الهجوم على مرمى ميلان، والذي بدوره اكتفى بالدفاع خشية تلقي هدف ثان.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز "اليوفي" في إحدى كلاسيكيات الكالتشيو.