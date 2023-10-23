فيديو لهجوم ساحق من ريال مدريد على أحد حكام الليغا

في الدقيقة الثامنة من مواجهة إشبيلية وريال مدريد في الليغا، وبينما كانت النتيجة التعادل السلبي، يشن "الملكي" هجمة مرتدة نموذجية ينهيها الإنجليزي جود بيلينغهام بهدف التقدم، لكن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا يوقف اللعب ويلغي الهدف.

El gol legal donde De Burgos Bengoetxea paro el juego sin ningún motivo. ¡QUÉ ABSOLUTA VERGÜENZA! 🤮pic.twitter.com/5vJkytFt0F — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) October 21, 2023

إلغاء هذا الهدف يبدو أنه حلقة من مسلسل "عدائي تراكمي" بين دي بيرغوس والميرينغي، الأمر الذي دفع قناة الأخيرة إلى نشر فيديو من 5 دقائق تجمع فيها كل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل لهذا الحكم في مباريات يكون الريال طرفا فيها.

Real Madrid TV has released another video about the most corrupt referee in Spanish football, De Burgos Bengoetxea. Repost to spread it among Madrid fans. pic.twitter.com/4rIS3BRMu6 — 𝙇𝘽𝙕  (@losblancoszone) October 23, 2023

واعتبرت القناة أن فالفيردي لم يرتكب أي خطأ على لاعب الفريق الأندلسي يستوجب إيقاف اللعب وإلغاء الهدف.

كما وصفت القناة دي بيرغوس (37 عاما) بأنه أكثر الحكام الذين "ألحقوا الأذى بالريال"، وأشارت إلى أنه "حكم فاسد ويجب ألا يدير أي مباراة في الليغا". وخلال المباراة، حصل سجال حاد بين الحكم والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي" والذي قال له "لا تلمسني أو تكلمني".

🗣️ Carlo Ancelotti to referee Ricardo de Burgos Bengotxea: “You don't talk to me. Don't touch me!” pic.twitter.com/J6IGhztStP — Madrid Zone (@theMadridZone) October 22, 2023

ولم تتوقف اللقطات عند هذا الحد، بل تشير إلى مناسبات أخرى شعر فيها فريق العاصمة الإسبانية بالأذى، من بينها تسلل في الكلاسيكو الموسم الماضي، وركلة جزاء من نافاس إلى فينيسيوس يوم السبت الماضي، وادعاء الإصابة من الأورغوياني لويس سواريز المهاجم السابق للبرسا في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني عام 2017.

بدوره يقول الصحفي الإسباني المخضرم أنطونيو فيراريس إن "دي بيرغوس أحد المسؤولين عن تدمير سمعة التحكيم الإسباني".