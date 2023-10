فيديو لهجوم ساحق من ريال مدريد على أحد حكام الليغا

في الدقيقة الثامنة من مواجهة إشبيلية وريال مدريد في الليغا، وبينما كانت النتيجة التعادل السلبي، يشن "الملكي" هجمة مرتدة نموذجية ينهيها الإنجليزي جود بيلينغهام بهدف التقدم، لكن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا يوقف اللعب ويلغي الهدف.

إلغاء هذا الهدف يبدو أنه حلقة من مسلسل "عدائي تراكمي" بين دي بيرغوس والميرينغي، الأمر الذي دفع قناة الأخيرة إلى نشر فيديو من 5 دقائق تجمع فيها كل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل لهذا الحكم في مباريات يكون الريال طرفا فيها.

Real Madrid TV has released another video about the most corrupt referee in Spanish football, De Burgos Bengoetxea.

