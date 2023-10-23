رياضة

فيديو لهجوم ساحق من ريال مدريد على أحد حكام الليغا

الحكم دي بيرغوس يشرح لكاربخال (يمين) وألبا أسباب إلغائه هدف بيلينغهام في مواجهة الريال وإشبيلية (الفرنسية)
23/10/2023

في الدقيقة الثامنة من مواجهة إشبيلية وريال مدريد في الليغا، وبينما كانت النتيجة التعادل السلبي، يشن "الملكي" هجمة مرتدة نموذجية ينهيها الإنجليزي جود بيلينغهام بهدف التقدم، لكن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا يوقف اللعب ويلغي الهدف.

إلغاء هذا الهدف يبدو أنه حلقة من مسلسل "عدائي تراكمي" بين دي بيرغوس والميرينغي، الأمر الذي دفع قناة الأخيرة إلى نشر فيديو من 5 دقائق تجمع فيها كل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل لهذا الحكم في مباريات يكون الريال طرفا فيها.

واعتبرت القناة أن فالفيردي لم يرتكب أي خطأ على لاعب الفريق الأندلسي يستوجب إيقاف اللعب وإلغاء الهدف.

كما وصفت القناة دي بيرغوس (37 عاما) بأنه أكثر الحكام الذين "ألحقوا الأذى بالريال"، وأشارت إلى أنه "حكم فاسد ويجب ألا يدير أي مباراة في الليغا". وخلال المباراة، حصل سجال حاد بين الحكم والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي" والذي قال له "لا تلمسني أو تكلمني".

ولم تتوقف اللقطات عند هذا الحد، بل تشير إلى مناسبات أخرى شعر فيها فريق العاصمة الإسبانية بالأذى، من بينها تسلل في الكلاسيكو الموسم الماضي، وركلة جزاء من نافاس إلى فينيسيوس يوم السبت الماضي، وادعاء الإصابة من الأورغوياني لويس سواريز المهاجم السابق للبرسا في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني عام 2017.

بدوره يقول الصحفي الإسباني المخضرم أنطونيو فيراريس إن "دي بيرغوس أحد المسؤولين عن تدمير سمعة التحكيم الإسباني".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي