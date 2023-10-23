"شراب للسعال" يطيح بالأرجنتيني غوميز في اختبار منشطات

عزا المهاجم الأرجنتيني بابو غوميز سقوطه في اختبار منشطات إلى شراب سعال يتناوله ابنه، بعدما أعلن فريقه مونزا الإيطالي لكرة القدم إيقاف اللاعب الفائز بكأس العالم لمدة عامين.

وقال النادي في بيان يوم الجمعة إن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أوقف اللاعب بعد العثور على مادة تيربوتالين، التي تساعد في علاج أزمات الجهاز التنفسي، في عينته.

لكن غوميز قال عبر إنستغرام أمس الأحد "لم أستخدم المنشطات مطلقا ولم تكن لدي أي نية حتى لاستخدامها".

وقال إن وجود مادة تيربوتالين في جسده جاء نتيجة حصوله على جرعة "عن طريق الخطأ ودون نية أو قصد من شراب السعال الخاص بطفلي".

وأضاف أن "استخدام مادة تيربوتالين للتداوي أمر مسموح به للرياضيين المحترفين" وأنها "لا تحسن الأداء بأي صورة في كرة القدم".

وتبين أن غوميز (35 عاما) تناول مادة تيربوتالين المحظورة خلال عينة أجريت له في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عندما كان لاعبا لإشبيلية الإسباني.

وغوميز هو اللاعب الوحيد الذي توّج بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر أواخر العام الماضي، ولم يتم استدعاؤه لصفوف الفريق مجددا هذا العام.