جماهير الأفريقي التونسي توجه التحية إلى غزة وفلسطين

اكتست مدرجات ملعب "رادس" في ضواحي تونس بأعلام فلسطين واليافطات المؤيدة لها خلال المباراة التي فاز بها الأفريقي على الأولمبي الباجي 3-1 في الدوري التونسي لكرة القدم.

صبرا يا أهل فلسطين… ألا إنّ نصر الله قريب 🇵🇸✌️ النادي الإفريقي، تونس 🇹🇳🇦🇹 pic.twitter.com/LH005r5cGk — #TeamCA Officiel (@TeamCA_Officiel) October 22, 2023

وخطف "التيفو" أو اللوحة التي رفعتها جماهير الأفريقي الأنظار لحظة دخول اللاعبين وبداية المباراة، وكانت عبارة عن شخص ملثم بالكوفية الفلسطينية في إشارة إلى أنه مقاوم مع قوله تعالى في الآية 214 من سورة البقرة: "أَلَا إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ".

في مباراة الفريقين التونسيين الأفريقي والأولمبي الباجي اليوم في ملعب رادس ضواحي تونس…شعارات مساندة للمقاومة وفلسطين من بينها "الْخِزْي للحكام والمجد للقسام" #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/LrYn9g9LsU — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) October 22, 2023

وأشعلت الجماهير الأجواء في الملعب تضامنا وتأييدا لغزة وفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة والتي خلّفت حتى الآن آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى.