الواعد غويو ينقذ برشلونة من فخ أتلتيك بلباو في الليغا

نجا برشلونة من فخ ضيفه أتلتيك بلباو، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه بالمرحلة الماضية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فاز بهدف نظيف على الفريق الباسكي، في المرحلة الـ10 من المسابقة.

ورغم الغيابات العديدة التي عانى منها برشلونة خلال اللقاء، والقوة التي تمتع بها منافسه على مدار شوطي اللقاء، فقد حصد النقاط الثلاث في النهاية، ليكتسب قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في المرحلة المقبلة للبطولة، يوم السبت المقبل.

وفي مباراته الأولى التي يخوضها مع الفريق الأول، لعب اللاعب الصاعد مارك غويو (17 عاما) دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الـ80.

وجاء هدف غويو أحد المواهب الصاعدة من أكاديمية برشلونة (لاماسيا)، بعد مرور ثوان فقط على نزوله كبديل، ليعيد البسمة لجماهير برشلونة، التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق 2-2 مع مضيفه غرناطة في المرحلة الماضية.

ورفع برشلونة، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي على بلباو، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف الريال (المتصدر)، ووصيفه جيرونا.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.