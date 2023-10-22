الكوفيات وأعلام فلسطين تكتسح ملاعب الرياضة العالمية

يبدو أن جماهير ليفربول استبقت قرار الاتحاد الإنجليزي بعدم السماح بدخول أعلام إسرائيل وفلسطين إلى الملاعب، وأدخلت أعلام فلسطين بكثرة وهذا ما حصل أيضا مع جماهير ريال سوسيداد بينما خطفت كوفيات لاعبي الزمالك الأضواء.

وكانت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أوردت أنه لن يتم السماح بدخول ملاعب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بداية من الأسبوع المقبل بالأعلام. وتابعت أن هذا الإجراء يأتي ضمن المحاولات لمنع استغلال مباريات البريميرليغ من قبل الجماهير للتعبير عن احتجاجها.

“FOR GOD'S SAKE SAVE GAZA” Liverpool fans banner at Anfield. 🇵🇸 pic.twitter.com/Ny6DDhwI7b — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 21, 2023

وانتشرت أعلام فلسطين في مدرجات ملعب "أنفيلد" في "ديربي المرسيسايد" الذي فاز به "الليفر" على إيفرتون بهدفين دون رد، بينما لفتت الأنظار يافطة رفعت في المدرجات داعمة لغزة وكانت تطالب بإنقاذ القطاع جاء فيها "من أجل الله أنقذوا غزة".

ومن البريميرليغ إلى الليغا، طار العلم الفلسطيني ليحط في ملعب "الأنويتا" الخاص بريال سوسيداد الذي كسى مدرجاته العلم الفلسطيني، في المباراة التي فاز بها بهدف نظيف على مايوركا في الدوري الإسباني.

تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، قامت جماهير ريال سوسيداد برفع أعلام فلسطين خلال مباراة فريقهم بالدوري الإسباني.

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وفي الليغا أيضا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني أيضا، رفعت جماهير نادي إشبيلية أعلام فلسطين، في المباراة التي تعادل فيها فريقها مع ريال مدريد 1-1.

جماهير نادي إشبيلية ترفع أعلام فلسطين، خلال مباراة فريقها أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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أما جماهير فريق "كونيا سبور" التركي فكانت رسالتها مباشرة وأكثر وضوحا ورفعوا يافطة "نلتزم الصمت عندما ينام الأطفال، وليس عندما يُقتلون"، وكانت الجماهير -التي رفعت أعلام فلسطين- تشير إلى صمت العالم عن المجازر الذي يرتكبها الاحتلال بحق أطفال غزة.

"نلتزم الصمت عندما ينام الأطفال لا عندما يُقـ ـتـ ـلون".. رسالة جماهير #كونيا_سبور التركي للعالم #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/tlufOU6Smz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

وجاء تضامن جماهير كونيا سبور في المباراة التي خسرها أمس فريقهم أمام بنديك سبور 1-2 في الدوري التركي الممتاز.

وإلى العالم العربي، وبعد تضامن جماهير الأهلي المصري -أول أمس الجمعة ورفعهم يافطة كتب عليها "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستصبح حره" في مدرجات ملعب "بنجامين مكابا" التنزاني بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع فريق سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي، جاء الدور على الزمالك، القطب الآخر للدوري المصري.

شكرا لاعبي الزمالك. pic.twitter.com/HYVPjCrev3 — 🦅🚩 مــعــ يااهلى ــاك (@OfficialAhly) October 21, 2023

إذ وصل لاعبوه متوشحين بالكوفية الفلسطينية لخوض مباراتهم أمس ضد المحلة في الدوري المصري وانتهت بفوز "القلعة البيضاء" 5-1.

وبعيدا عن ملاعب الساحرة المستديرة، وجه المصارع البريطاني المحترف محمد موكاييف رسالة لدعم فلسطين بعد فوزه على منافسه تيم إليوت في بطولة "يو إف سي 294" للفنون القتالية المختلطة.

وقال "أرسل رسالة سلام إلى العالم كله، وإلى إخوتي وأخواتي في فلسطين".