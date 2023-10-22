رياضة

الكوفيات وأعلام فلسطين تكتسح ملاعب الرياضة العالمية

Liverpool fans show their support to Palestine.
أعلام فلسطين حاضرة بقوة في ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول (مواقع التواصل)
22/10/2023-|آخر تحديث: 22/10/202307:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يبدو أن جماهير ليفربول استبقت قرار الاتحاد الإنجليزي بعدم السماح بدخول أعلام إسرائيل وفلسطين إلى الملاعب، وأدخلت أعلام فلسطين بكثرة وهذا ما حصل أيضا مع جماهير ريال سوسيداد بينما خطفت كوفيات لاعبي الزمالك الأضواء.

وكانت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أوردت أنه لن يتم السماح بدخول ملاعب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بداية من الأسبوع المقبل بالأعلام. وتابعت أن هذا الإجراء يأتي ضمن المحاولات لمنع استغلال مباريات البريميرليغ من قبل الجماهير للتعبير عن احتجاجها.

وانتشرت أعلام فلسطين في مدرجات ملعب "أنفيلد" في "ديربي المرسيسايد" الذي فاز به "الليفر" على إيفرتون بهدفين دون رد، بينما لفتت الأنظار يافطة رفعت في المدرجات داعمة لغزة وكانت تطالب بإنقاذ القطاع جاء فيها "من أجل الله أنقذوا غزة".

ومن البريميرليغ إلى الليغا، طار العلم الفلسطيني ليحط في ملعب "الأنويتا" الخاص بريال سوسيداد الذي كسى مدرجاته العلم الفلسطيني، في المباراة التي فاز بها بهدف نظيف على مايوركا في الدوري الإسباني.

وفي الليغا أيضا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني أيضا، رفعت جماهير نادي إشبيلية أعلام فلسطين، في المباراة التي تعادل فيها فريقها مع ريال مدريد 1-1.

 

أما جماهير فريق "كونيا سبور" التركي فكانت رسالتها مباشرة وأكثر وضوحا ورفعوا يافطة "نلتزم الصمت عندما ينام الأطفال، وليس عندما يُقتلون"، وكانت الجماهير -التي رفعت أعلام فلسطين- تشير إلى صمت العالم عن المجازر الذي يرتكبها الاحتلال بحق أطفال غزة.

وجاء تضامن جماهير كونيا سبور في المباراة التي خسرها أمس فريقهم أمام بنديك سبور 1-2 في الدوري التركي الممتاز.

وإلى العالم العربي، وبعد تضامن جماهير الأهلي المصري -أول أمس الجمعة ورفعهم يافطة كتب عليها "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستصبح حره" في مدرجات ملعب "بنجامين مكابا" التنزاني بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع فريق سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي، جاء الدور على الزمالك، القطب الآخر للدوري المصري.

إذ وصل لاعبوه متوشحين بالكوفية الفلسطينية لخوض مباراتهم أمس ضد المحلة في الدوري المصري وانتهت بفوز "القلعة البيضاء" 5-1.

وبعيدا عن ملاعب الساحرة المستديرة، وجه المصارع البريطاني المحترف محمد موكاييف رسالة لدعم فلسطين بعد فوزه على منافسه تيم إليوت في بطولة "يو إف سي 294" للفنون القتالية المختلطة.

وقال "أرسل رسالة سلام إلى العالم كله، وإلى إخوتي وأخواتي في فلسطين".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي