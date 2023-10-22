ملوك "الهاتريك" في تاريخ كرة القدم
22/10/2023
يعيش النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في كوكب خاص بهم عندما تأتي المقارنات إلى تسجيل الثلاثيات (الهاتريك)، إذ يحتل "الدون" و"البولغا" المركزين الأول والثاني على الترتيب.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصاءات اللاعبين وأرقامهم وقيمتهم السوقية، فإن قائد النصري السعودي يتصدر القائمة بـ60 ثلاثية سجلها في 1121 مباراة لعبها مع الفرق ومنتخب بلاده، فيما يأتي قائد فريق إنتر ميامي في المركز الثاني بـ57 ثلاثية سجلها في 1031 لعبها مع الفريق ومنتخب بلاده.
وفيما يلي قائمة العشرة الأوائل:
- رونالدو (النصر السعودي): 60 ثلاثية
- ميسي (إنتر ميامي الأميركي): 57 ثلاثية
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 31 ثلاثية في 762 مباراة
- الأوروغوياني لويس سواريز (غريميو البرازيلي): 20 ثلاثية في 636 مباراة
- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني ): 19 ثلاثية في 537 مباراة
- الألماني المعتزل ماريو غوميز: 18 ثلاثية في 557 مباراة
- الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو: 18 ثلاثية في 730 مباراى
- السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش: 17 ثلاثية في 773 مباراة
- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 15 ثلاثية في 402 مباراة
- الأوروغوياني إدينسون كافاني (بوكا جونيورز): 15 ثلاثية في 779 مباراة
المصدر : مواقع إلكترونية