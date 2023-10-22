ملوك "الهاتريك" في تاريخ كرة القدم

يعيش النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في كوكب خاص بهم عندما تأتي المقارنات إلى تسجيل الثلاثيات (الهاتريك)، إذ يحتل "الدون" و"البولغا" المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصاءات اللاعبين وأرقامهم وقيمتهم السوقية، فإن قائد النصري السعودي يتصدر القائمة بـ60 ثلاثية سجلها في 1121 مباراة لعبها مع الفرق ومنتخب بلاده، فيما يأتي قائد فريق إنتر ميامي في المركز الثاني بـ57 ثلاثية سجلها في 1031 لعبها مع الفريق ومنتخب بلاده.

وفيما يلي قائمة العشرة الأوائل: