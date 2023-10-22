لم يلعب كرة القدم أبدا.. المدرب الإيطالي فاريولي يبدع مع نيس الفرنسي

يؤكد الإيطالي فرانشيسكو فاريولي، مدرب نيس الفرنسي، أن "ليس كل مدرب ناجح يجب أن يكون لاعبا كبيرا" وأضاف أنه "لا يجب أن يكون لاعب كرة قدم أصلا".

والمدرب الإيطالي (34 عاما)، الذي يصغر البرازيلي دانتي قائد الفريق (40 عاما)، بدأ مسيرته في عالم كرة القدم مدربا لحراس مرمى فريق مغمور، ثم انتقل بين فرق الدوريات الدرجات الثانية والثالثة في إيطاليا، قبل أن يلتحق بأكاديمية "أسباير" الرياضية في قطر.

وبعدها التحق فاريولي -الذي درس الفلسفة ثم علوم الرياضة في الجامعة- بمواطنه دي زيربي مدرب برايتون الحالي، عندما كان مدربا لفريق بينيفنتو وساسولو، وكانت بداية مسيرته الفعلية في التدريب في تركيا، حيث التحق بفريق ألانايا سبور مساعد مدرب ثم مدربا، قبل أن ينتقل يونيو/حزيران الماضي إلى فريق نيس الفرنسي بعقد لمدة عامين.

ولكن ما يفعله المدرب الشاب في الدوري الفرنسي حتى الآن في الموسم الجاري مذهلا، فمن 9 مباريات لعبها، فاز في 5 منها -بينها تغلبه على باريس سان جيرمان- وتعادل في 4 مباريات، ولم يخسر أي مباراة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن سان جيرمان صاحب المركز الثاني.