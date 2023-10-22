رفض الاحتفال ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة.. الداغستاني مخاشيف يدعم فلسطين

دقائق معدودات كانت كافية للمصارع الداغستاني إسلام مخاشيف للفوز على متحديه الأسترالي أليكسندر فولكانوفسكي بالضربة القاضية، ليتوج بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي).

Never ever think about rematch again 💀pic.twitter.com/pJrvyczL8G — Aqib 🐦 (@aqibaholicworld) October 21, 2023

والفوز لمخاشيف -الذي يعد وريث مواطنه حبيب نور محمدوف في هذه الرياضة القتالية- ليس مفاجئا في نزالات "يو إف سي"، لأنه أحد أقوى المصارعين حاليا في هذه اللعبة، ولكن ما فعله بعد الانتصار هو الذي لفت الأنظار.

🇷🇺🇵🇸 UFC Lightweight Champion, Islam Makhachev, shows his support for Palestine following his knockout victory over Alexander Volkanovski. “Palestine we stand with you.”#UFC294 | @MAKHACHEVMMA pic.twitter.com/1dHItzje9q — Censored Men (@CensoredMen) October 21, 2023

فلقد رفض مخاشيف الاحتفال بنصره بسبب ما يجري في فلسطين، مطالبا "بوقف الجنون الذي يحصل في العالم"، مؤكدا "نحن ندعمك يا فلسطين ونقف إلى جانبك، كلنا معك، أوقفوا ما يجري"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصارع الداغستاني إسلام مخاشيف يرفع علم فلسـ ـ ـطين بعد فوزه على الأسترالي فولكانوفسكي بالضربة القاضية في بطولة العالم UFC ويعرب عن دعمه لغـ ـ ـزة.#ليبيا #Libya #ليبيا_بانوراما pic.twitter.com/PR4BeONIYJ — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) October 22, 2023

وبعد تسلمه حزام بطولة العالم، توشح مخاشيف بعلم فلسطين الذي أهداه إياه أحد الحضور.

ويذكر أن مخاشيف من ضمن فريق نور محمدوف الذي اعتزل النزالات وتحول إلى التدريب وتحضير الأبطال، ومن بينهم مخاشيف.