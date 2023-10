العنصرية لا تغادر سماء الليغا وفينيسيوس نجم ريال مدريد الضحية مجددا

تعهد نادي إشبيلية باتخاذ إجراء ضد مشجع أُخرج من مدرجات ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع ريال مدريد 1-1 أمس السبت في الدوري الإسباني، بداعي توجيه إساءة عنصرية للنجم فينيسيوس جونيور لاعب "الملكي".

ولعب الدولي البرازيلي مدة 88 دقيقة من المباراة، التي شهدت تعادل "الميرينغي" مدريد بهدف سجله داني كارفاخال في الدقيقة 78 بعد أن تقدم إشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا لاعب الريال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ74.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن فينيسيوس كشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض للإساءة العنصرية خلال المباراة، وهو ما أكده الفريق الأندلسي.

وأعلن إشبيلية -في بيان- أنه "بعد الكشف عن السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، تم التعرف على أحد أفراد الجمهور وإخراجه من الملعب وتسليمه إلى السلطات القانونية"

وأضاف النادي "سيخضع الشخص أيضًا للبروتوكولات التأديبية الداخلية الصارمة للنادي وسيتم إلغاء عضويته".

Look at the little kid doing the monkey gestures, disgusting. Spanish football has a massive racism problem and it’s not getting any better yet you see the president of the league attacking Vinicius on twitter instead of the problem. pic.twitter.com/P2t9c5ssY7

وختم "يدين نادي إشبيلية جميع السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، وسيعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان اتخاذ الإجراءات وفقا لذلك.. هذا السلوك لا ينتمي إلى نادي إشبيلية".

وكان فينيسيوس في خضم الأحداث خلال المباراة، وكاد أن يحصل على ضربة جزاء قبيل نهاية الشوط الأول، كما حصل على إنذار قبل 5 دقائق من نهاية المباراة بعد تدخل قاس مع حارس مرمى إشبيلية، مما أثار مناوشات بين لاعبي الفريقين.

وفي مايو/أيار، رفع الريال دعوى قضائية بسبب توجيه إساءات عنصرية للاعبه فينيسيوس البالغ من العمر 23 عاما.

وطالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في ذلك الوقت بتعديل تشريعي للحصول على سلطة أكبر لمعاقبة الأندية التي يتم إدانة مشجعيها بارتكاب انتهاكات عنصرية.

كذلك أكد فينيسيوس الحاجة للتغيير في ظل مساعي إسبانيا حينها للحصول على حق استضافة مونديال 2030 مع البرتغال والمغرب.

وقال فينيسيوس جونيور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردا على بيان إشبيلية "تهانينا لإشبيلية على اتخاذ الموقف سريعا، رغم أن فرض عقوبة يعد حلقة حزينة أخرى في كرة القدم الإسبانية".

🚨⚪️ Vinicius Jr official statement.

"Congratulations to Sevilla on the quick positioning and penalty in another sad episode for Spanish football."

"Unfortunately I have access to a video of another racist at this Saturday's game, this time carried out by a child. So sad there… pic.twitter.com/czWyBFSkFU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2023