شاهد.. إشبيلية وراموس يوقفان سلسلة انتصارات ريال مدريد "القياسي"

فشل ريال مدريد في تحقيق فوزه الرابع على التوالي بتعثره أمام مضيفه إشبيلية 1-1 اليوم السبت في قمة نارية ضمن الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ريال مدريد رقما قياسيا في المباراة؛ إذ أصبح أول فريق يلعب 3 آلاف مباراة في الدوري الإسباني.

👏👏 3000 مباراة لريال مدريد في #LALIGA 💜🔝🤍 أول فريق في تاريخ #LALIGAHistory يصل إلى هذا العدد من المباريات #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/jo7SIUGHHi — LALIGA (@LaLigaArab) October 21, 2023

وافتتح النمساوي دافيد ألابا العائد إلى صفوف ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التسجيل لإشبيلية بهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (74) قبل أن يعادل داني كارفاخال النتيجة للنادي الملكي (78).

ورغم تعادله، بقي فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، لكنه منح منافسيه فرصة ذهبية لتقليص الفارق، وتحديدا جيرونا الثاني (22 نقطة) وبرشلونة الثالث (21) اللذين يلعبان غدا الأحد.

أما إشبيلية الجريح، فرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز 13، لكن ذلك قد يشكّل حافزا لانطلاقة جديدة، لا سيما تحت قيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو.

راموس يواجه ريال مدريد

واتجهت الأنظار إلى المباراة الأولى منذ عام 2005 بين لاعب إشبيلية الجديد سيرخيو راموس (37 عاما) وفريقه السابق ريال مدريد الذي لعب معه 16 موسمًا، وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، وحتى عندما تركه عام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لم يلعب في مواجهته لأنه كان مصابا خلال مباراتي العملاقين الإسباني والفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مارس/آذار 2022.

غادر راموس إشبيلية بشكل مثير للجدل إلى العاصمة الإسبانية في سن 19، وهو الأمر الذي لم ينسه بعض المشجعين أبدا، رغم أن الأغلبية رحّبت بعودته بأذرع مفتوحة هذا الصيف.

كما خاض إشبيلية مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ألونسو خليفة مينديليبار المقال من منصبه بعد البداية السيئة للفريق الأندلسي، حيث حقق فوزين فقط من أول 8 مباريات.

وأمام حشد جماهيري غفير، جاءت أحداث الشوط الأول مليئة بالإثارة مع إلغاء هدفين للريال، إضافة إلى كرة خطيرة للكرواتي إيفان راكيتيتش أبعدها كارفاخال برأسه من على خط المرمى.

وظنّ الضيوف انهم افتتحوا التسجيل مبكرا عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بعدما وصلت إليه الكرة إثر دربكة داخل المنطقة قبل أن يسدّد داخل المرمى إلا أنّ هدفه ألغي بداعي التسلل (4).

وبعد 4 دقائق فقط، كاد الإنجليزي المتألق جود بيلينغهام أن يعزّز غلته من الأهداف هذا الموسم من هجمة مرتدة إلا أن الحكم كان أطلق صافرته بسبب خطأ احتسبه على زميله فالفيردي (8).

وفي ظل وتيرة سريعة، كاد راكيتيتش أن يمنح أصحاب الأرض التقدم، إلا أنّ كرته أبعدها كارفاخال برأسه من على خط المرمى، قبل أن يسدّد الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس كرة تصدى لها كيبا (23).

وتبادل الفريقان الهجمات في الوقت المتبقي من الشوط الأول إلا أن سلبية النتيجة استمرت حتى الدقيقة 74 عندما سجّل ألابا هدفا عن طريق الخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية من الظهير الأرجنتيني ماركوس أكونيا حاول إبعادها من أمام المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فتابعها بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان ردّ ريال سريعا وبعد 4 دقائق عندما استغل كارفاخال كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها الألماني توني كروس فتابعها برأسه داخل المرمى.

وكاد راموس أن يصعق فريقه السابق بكرة رأسية، لكن محاولته تصدى لها كيبا في الرمق الأخير لترتطم بالعارضة (80)، وأخرى أمام المرمى إثر ركلة حرة جانبية تابعها برأسه فوق العارضة.