مشجع يصطحب تمساحا "أليفا" لمشاهدة مباراة بيسبول في أميركا

شهد ملعب سيتيزنز بانك بارك بولاية بنسلفانيا الأميركية موقفا غريبا ونادرا في الملاعب، حيث اصطحب مشجع تمساحه "الأليف" لحضور مباراة البيسبول بين فريقي فيلاديفيا فيليز وبيتسبرغ بايرتس.

ووثقت المقاطع المصورة، المشجع بصحبة التمساح الذي كان يمشي معه ممسكا بحبل ملفوف حول عنقه مثل الحيوانات الأليفة، وكان يحمله أحيانا خارج بوابات ملعب المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي لكن الأمن لم يسمح لهما بالدخول.

واعتبر الأمن أن التمساح يمثل خطرا على الجماهير إذ يعد من الحيوانات المفترسة.

وحسب وسائل الإعلام المحلية يعيش التمساح -الذي يطلق عليه "والي"- منذ سنوات مع صاحبه الذي قال في وقت سابق إن التمساح "ساعده على تخطي الاكتئاب" الذي أصابه. ووافق طبيبه المعالج على هذه المخاطرة بعدما لاحظ تأثير التمساح الإيجابي على صاحبه.

ويعتبر المشجع التمساح "والي" البالغ نحو 9 سنوات، حيوانه الأليف إذ يعيش معه في المنزل ويتغذى على الدجاج الطازج، ويحظى بشهرة واسعة عبر تطبيق تيك توك، حيث يتابع الكثيرون مقاطعه مع صاحبه.