ليفربول يعلق على هدفه "الصحيح" الملغى في مباراة توتنهام

قال نادي ليفربول إن خطأ حكم الفيديو المساعد الذي أدى لإلغاء هدف لويس دياز خلال الهزيمة 2-1 أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -أول أمس السبت- قوض النزاهة الرياضية.

وأضاف ليفربول في بيان -مساء أمس الأحد- أن من غير المرضي عدم منح الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق.

وأشار إلى أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات بالفعل على أنها ‭"‬خطأ بشري كبير"‭‬ أمر غير مقبول أيضا، ويتعين تحديد جميع النتائج فقط من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.

وتابع البيان "هذا أمر حيوي لمصداقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذه النوعية من المواقف مرة أخرى".

وقال ليفربول إن النادي يدرك الضغوط التي يتعرض لها الحكام، لكن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "كان ينبغي أن يخففها لا أن يؤدي إلى تفاقمها"، مضيفا أنهم سيستكشفون الخيارات المتاحة لحلها.

وخسر ليفربول بـ9 لاعبين بعد أن سجل لاعبه جويل ماتيب هدفا في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الفريق كان يجب أن يتقدم في الشوط الأول عن طريق دياز الذي ألغى الحكم هدفه بداعي التسلل.

وفشلت تقنية حكم الفيديو المساعد في إلغاء القرار الخاطئ بعدم احتساب الهدف، مما دفع رابطة الحكام إلى إصدار بيان أقرت بصحة الهدف وألقت فيه باللوم على "خطأ بشري كبير" في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ما هو رأي محللينا بالهدف الملغي لدياز الذي أثار الجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز؟#الدوري_الإنجليزي #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/ujsEnQWhiQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023

وقالت رابطة الحكام إن إلغاء هدف دياز كان "خطأ حقيقيا واضحا. كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".

وأضافت رابطة الحكام أنها ستجري مراجعة شاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ.

وتم استبدال دارين إنغلاند، حكم الفيديو المساعد، ومساعده دان كوك في مباراتيهما المقبلتين (نوتنغهام فورست ضد برنتفورد) أمس الأحد ومباراة فولهام ضد تشلسي اليوم الاثنين على التوالي.