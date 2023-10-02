صور وتماثيل تتسبب بإلغاء مباراة سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة سيباهان الإيراني وضيفه الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا بسبب "ظروف غير متوقعة" ‬‬اليوم الاثنين، فيما أظهرت صور عبر مواقع التواصل تمثالا لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني عند مدخل الملعب.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "ألغيت مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سيباهان والاتحاد في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة"، وكان من المقرر انطلاق المباراة في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين"، وتابع "وسوف تتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية".

The #ACL match between 🇮🇷 Sepahan FC and 🇸🇦 Al Ittihad scheduled to take place at the Naghsh-e-Jahan Stadium in Isfahan has been cancelled due to unanticipated and unforeseen circumstances! READ: https://t.co/ywDuesHsoq pic.twitter.com/pnF7LJ1V9Z — #ACL (@TheAFCCL) October 2, 2023

وذكرت محطة الإخبارية السعودية أن بعثة الاتحاد "توجهت إلى المطار للعودة إلى أرض الوطن".

وكانت الجماهير تنتظر انطلاق اللقاء، لكن وجود تماثيل لرموز سياسية وأمنية إيرانية ولافتات سياسية في الملعب تسبب في رفض إدارة نادي الاتحاد الدخول للملعب على اعتبار أن الأمر ينتهك قوانين كرة القدم، ورفض مسؤولو سيباهان الإيراني إزالة التماثيل، وهو ما دعا مراقب المباراة الطاجيكي إسلاموف دافلاماند لتدوين كافة الأحداث وإحالتها إلى لجنة الانضباط.

#عاجل | لاعبو #الاتحاد يرفضون النزول لأرضية الملعب اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة #الاتحاد_سباهان #الإخبارية_رياضة https://t.co/KdRiOrJsSp — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023

وأظهرت صور من الملعب نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثالا نصفيا وُضع عند مدخل الملعب لسليماني القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، والذي قتل بالقرب من مطار بغداد في غارة أميركية بطائرة مسيرة في يناير/كانون الثاني 2020.

في المقابل، قالت وكالة فارس الإيرانية إن ما سمتها المزاعم بأن الانسحاب كان بسبب وجود مجسم للقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني "واهية".

وأضافت الوكالة أن الفريق السعودي تدرب أمس الأحد في الملعب ذاته رغم المجسم الموجود منذ سنوات هناك.

وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستهل الاتحاد مشواره الآسيوي بالفوز على ضيفه أولماليك الأوزبكي 3-صفر، في الوقت الذي تعادل فيه سيباهان مع مضيفه "القوة الجوية" العراقي 2-2.