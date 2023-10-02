تصدى لركلة جزاء وسجّل هدفا قاتلا.. شاهد- حارس فرنسي ينقذ فريقه

شهدت مباراة نادي يو إس أفرانس ضد ضيفه نادي غول، في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي عملا بطوليا من أنتوني بوف حارس مرمى أصحاب الأرض، بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتسجيله هدفا قاتلا لفريقه في الوقت بدل الضائع.

وتصدى بوف لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سددها فلوران راسبنتينو مهاجم غول، ليعجز الأخير عن حسم النقاط الثلاث لفريقه، حيث كان متقدما بهدف أحرزه أنتوني غونزالفيس في الدقيقة 65.

¡EL HÉROE DEL PARTIDO! Anthony Beuve, arquero del Avranche de la tercera de Francia, atajó un penal en el minuto 90 y cinco minutos después, convirtió de cabeza el empate de su equipo ante el GOAL FC. 📽️ FFFTV pic.twitter.com/5CxhPVavjp — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2023

وعادل حارس مرمى أفرانس النتيجة لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة برأسية متقنة جاءت عن طريق كرة ثابتة أرسلها له زميله سيكو فوفانا، بعرضية مميزة، لتسكن الشباك، ويطلق الحكم بعدها صفارة نهاية المباراة.

Le but du gardien Anthony Beuve pour l'US Avranches MSM dans les arrêts de jeu ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/k4VebXTlkS — Championnat National (@NationalFFF) September 29, 2023

وما فعله حارس المرمى المخضرم (35 عاما) في الدقائق الأخيرة من المباراة لقي صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.