رياضة

تصدى لركلة جزاء وسجّل هدفا قاتلا.. شاهد- حارس فرنسي ينقذ فريقه

Anthony Beuve devrait manquer cette fin de saison 202-02021 ainsi que le début de la suivante
2/10/2023-|آخر تحديث: 2/10/202302:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت مباراة نادي يو إس أفرانس ضد ضيفه نادي غول، في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي عملا بطوليا من أنتوني بوف حارس مرمى أصحاب الأرض، بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتسجيله هدفا قاتلا لفريقه في الوقت بدل الضائع.

وتصدى بوف لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سددها فلوران راسبنتينو مهاجم غول، ليعجز الأخير عن حسم النقاط الثلاث لفريقه، حيث كان متقدما بهدف أحرزه أنتوني غونزالفيس في الدقيقة 65.

وعادل حارس مرمى أفرانس النتيجة لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة برأسية متقنة جاءت عن طريق كرة ثابتة أرسلها له زميله سيكو فوفانا، بعرضية مميزة، لتسكن الشباك، ويطلق الحكم بعدها صفارة نهاية المباراة.

وما فعله حارس المرمى المخضرم (35 عاما) في الدقائق الأخيرة من المباراة لقي صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة