الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي يندد بمنع فرنسا لاعباتها من ارتداء الحجاب

ندّد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي -وهو منظمة تضم الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي- الاثنين بقرار فرنسا منع لاعباتها من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار قرار باريس المثير للجدل رد فعل الأمم المتحدة التي ندّدت بـ"ممارسات تمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة".

وقال الاتحاد -الذي يترأسه وزير الرياضة السعودي في بيان باللغة الإنجليزية- إنّه "يعرب عن بالغ قلقه حيال القرار"، واعتبر أنه "يتعارض مع قيم المساواة والشمولية واحترام التنوع الثقافي الذي تمثله الألعاب الأوليمبية".

وادعت السلطات الفرنسية في قرارها التزامها بنظام "علماني صارم".

Statement from the Athlete Commission of the Islamic Solidarity Sports Federation pic.twitter.com/n4LALBHZkf

— Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF) (@ISSFSports) October 2, 2023