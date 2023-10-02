رياضة

الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي يندد بمنع فرنسا لاعباتها من ارتداء الحجاب

A door keeper stands at the headquarters of the Paris Olympic organizers, Tuesday, June 20, 2023 in Saint-Denis, outside Paris. French investigators searched the headquarters of the Paris Olympic organizers Tuesday in probes into suspected corruption, according to the national financial prosecutor's office. (AP Photo/Thomas Padilla)
مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 (رويترز)
2/10/2023-|آخر تحديث: 2/10/202303:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ندّد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي -وهو منظمة تضم الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي- الاثنين بقرار فرنسا منع لاعباتها من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار قرار باريس المثير للجدل رد فعل الأمم المتحدة التي ندّدت بـ"ممارسات تمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة".

وقال الاتحاد -الذي يترأسه وزير الرياضة السعودي في بيان باللغة الإنجليزية- إنّه "يعرب عن بالغ قلقه حيال القرار"، واعتبر أنه "يتعارض مع قيم المساواة والشمولية واحترام التنوع الثقافي الذي تمثله الألعاب الأوليمبية".

وادعت السلطات الفرنسية في قرارها التزامها بنظام "علماني صارم".

المصدر : الفرنسية