يتقدمهم ديوكوفيتش.. بطولة الدرعية في السعودية تستضيف أبرز لاعبي التنس

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية -اليوم الخميس- مشاركة المصنفين الأولين بين لاعبي التنس المحترفين، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز وكذلك المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا والنجمة التونسية أُنس جابر في بطولة الدرعية الودية التي تقام ضمن موسم الرياض.

وهذه بطولة ودية تستضيفها محافظة الدرعية بوسط المملكة انطلقت نسختها الأولى في 2019 وفاز الأميركي تايلور فريتز بنسختها الثانية التي أقيمت العام الماضي بعد تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف في النهائي.

وأقيمت النسخة الماضية بين يومي الثامن والعاشر من ديسمبر/كانون الأول بمشاركة 12 لاعبا، تأهل أعلى 4 لاعبين تصنيفا إلى دور الثمانية مباشرة دون خوض منافسات الدور الأول.

وكتب آل الشيخ عبر منصة "إكس" اليوم الخميس "لمحبي وجمهور التنس، كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة نجوم التنس نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز في منافسات الرجال وأرينا سبالينكا وأُنس جابر في منافسات السيدات".

وأعلن المنظمون إقامة البطولة بين 26 و27 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان اتحاد لاعبي التنس المحترفين قد أعلن في نهاية أغسطس/آب الماضي أن السعودية ستستضيف نهائيات الجيل القادم للرجال، الخاصة باللاعبين تحت 21 عاما، في نهاية الموسم في جدة بدءا من العام الحالي وحتى 2027 في أول بطولة رسمية تقام في المملكة.