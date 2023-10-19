رحلة إصابات طويلة وأشهر غيابات كثيرة.. عنوان رحلة نيمار "الزجاجي" في الملاعب

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن النجم نيمار لاعب الهلال السعودي سيخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة وتمزق في الغضروف خلال مواجهة الأورغواي بتصفيات كأس العالم مما سيتسبب في غيابه عن الملاعب عدة أشهر.

وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب "السيليستي" في الدقيقة الـ44 من هزيمة البرازيل 2-0 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 فجر أمس الأربعاء.

ووسط قلق زملائه، غادر النجم البرازيلي -الذي كان ممسكا بركبته اليسرى- الملعب على محفة وهو يبكي قبل أن يستخدم عكازين للسير بعد المباراة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان "المهاجم سيخضع لعملية جراحية في موعد لم يتحدد بعد لعلاج الإصابات.. الفريق الطبي في المنتخب الوطني على تواصل دائم مع نظيره في الهلال ويعملان على تعافي اللاعب".

وأوضح الاتحاد أن الأشعة التي خضع لها اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة السابق عقب المباراة أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وتمزق في غضروف ركبته اليسرى.

وفي وقت سابق من العام الحالي خضع نيمار (31 عاما) لجراحة في كاحله الأيمن تطلبت 5 شهور للتعافي قبل انضمامه للهلال المنتمي للعاصمة السعودية قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة عامين وبراتب سنوي وصل إلى 150 مليون يورو إضافة إلى 90 مليونا دفعها "الزعيم" إلى الفريق الباريسي.

وقال نيمار إنه يشعر بخيبة أمل بسبب ابتعاده عن الملاعب من جديد بعد وقت قصير من تعافيه من عملية في الكاحل.

وقال النجم البرازيلي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "هذا وقت حزين جدا.. أعرف أنني قوي لكني هذه المرة سأكون في حاجة أكبر لأسرتي وأصدقائي".

وأضاف اللاعب قوله "ليس من السهل تجاوز تأثيرات الإصابة والجراحة. تخيلوا مواجهة كل هذا من جديد بعد 4 أشهر من التعافي".

وجاء الرد على طلب الدعم سريعا من صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي نشر صورة لهما على خدمة قصتي بحسابه الرسمي في إنستغرام وأرفقها بعبارة "ابقَ قويا".

وتعرض نيمار الذي يستحق لقب "اللاعب الزجاجي"، للكثير من الإصابات خلال مسيرته، حيث قضى 3 فترات طويلة بعيدا عن الملاعب خلال مسيرته مع سان جيرمان بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى.

ففي كأس العالم 2014، تعرض لإصابة في ظهره في مباراة دور الثمانية أمام كولومبيا غاب بسببها عن الهزيمة المذلة 7-1 أمام ألمانيا في نصف النهائي.

وفي كأس العالم 2018 في روسيا، عرقلت الإصابات مرة أخرى حلمه للفوز بكأس العالم. وفي بداية نفس العام تعرض لإصابة بالتواء في كاحله الأيمن أثرت على أحد أصابع القدم.

وغاب عن 16 مباراة مع باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2017-2018 ولم يكن في كامل لياقته عندما شارك، رغم الألم، مع البرازيل في كأس العالم حتى الهزيمة أمام بلجيكا في دور الثمانية والخروج من النهائيات.

وتعرض اللاعب لإصابات مماثلة عامي 2019 و2021 وفي مونديال قطر 2022.

وسجل نيمار هدفا وحيدا في 5 مباريات مع الهلال في كافة المسابقات حتى الآن.

ويتصدر الهلال -الذي لم يخسر محليا هذا الموسم- دوري المحترفين السعودي بفارق نقطة واحدة بعد أول 9 جولات ويتقاسم أيضا صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا.