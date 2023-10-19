الاتحاد الإنجليزي يعيد النظر في إضاءة ويمبلي بألوان علم إسرائيل

قال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس إن الاتحاد سيعيد النظر بشأن ما إذا كان سيضيء قوس ملعب ويمبلي باللونين الأزرق والأبيض تضامنا مع إسرائيل بعد تعرضه لانتقادات لعدم اتخاذ هذه الخطوة الأسبوع الماضي.

وسبق أن أضاء ويمبلي، ملعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، قوسه الشهير بألوان أعلام أوكرانيا وتركيا ودول أخرى تضامنا معها.

ورغم ذلك لم يقم بهذه الخطوة مع إسرائيل قبل مباراتي إنجلترا أمام أستراليا وإيطاليا خلال الأسبوع الحالي، وانتقدت الحكومة البريطانية ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم القرار.

شارات سوداء ودقيقة صمت

وقال بولينغهام إن الاتحاد الإنجليزي عبر لنظيره الإسرائيلي على الفور عن صدمته من الهجمات التي تعرض لها إسرائيل في السابع من الشهر الحالي، وطلب توجيها من الخبراء قبل أن يقرر ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة صمت في المباريات حدادا على ضحايا الصراع، في ظل سقوط آلاف الشهداء بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.

وأضاف بولينغهام في مؤتمر بلندن "آخر شيء أردناه في هذا الموقف هو زيادة الألم. لا نطلب من الجميع الموافقة على قرارنا".

وتابع "سيكون من السهل على (عالم) كرة القدم التساؤل بشأن سبب كوننا الرياضة الوحيدة التي يتم الحديث عنها بهذه الطريقة، خاصة عندما تكون لعبتا الرغبي والكريكيت في منتصف نهائيات كأس العالم، مع ذلك ندرك أن قوة كرة القدم تعني أنها ستكون دائما في دائرة الضوء وهذا أمر يتعين علينا التسليم به".

وواصل الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي "أخيرا، جعلنا هذا الأسبوع نتساءل عما إذا كان ينبغي علينا إضاءة القوس ومتى، وسنراجع الأمر في الأسابيع المقبلة".

وستخوض إنجلترا مبارياتها المقبلة على ملعب ويمبلي إذ سيواجه فريق الرجال منتخب مالطا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يلعب فريق السيدات مع هولندا في الأول من ديسمبر/كانون الأول.