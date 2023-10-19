الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلّق كل مبارياته في إسرائيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، تعليق إقامة أي مباراة ينظّمها في إسرائيل "حتى إشعار آخر"، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد الضربة التي تلقتها على يد المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى.

وأوضح "يويفا"، في بيان، أنه "بعد تقييم شامل للوضع الحالي للسلامة والأمن في أنحاء إسرائيل، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم إقامة أي مباريات تنافسية ليويفا في إسرائيل حتى إشعار آخر".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي عن سلسلة تأجيلات منها مباراة إسرائيل ضد سويسرا، ضمن تصفيات بطولة كأس أوروبا 2024 التي كانت مقرر يوم الخميس الماضي على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.

وقرر "يويفا" أيضا إلغاء مباراتي إسرائيل في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 21 عامًا 2025 أمام إستونيا وألمانيا، والتي كان من المقرر لعبها يومي 12 و17 الشهر الجاري على التوالي.

كما تم إلغاء البطولة المصغرة المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 17 سنة 2025 التي كانت ستلعب بمشاركة إسرائيل وبلجيكا وجبل طارق وويلز، بين يومي 11 و17 الشهر الجاري أيضا.