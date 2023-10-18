نيمار يصاب مجددا ويخضع لعملية جراحية

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف.

وأوضح الهلال -في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الإلكتروني على منصة إكس (تويتر سابقا)- أن نيمار سوف يجري عملية جراحية لاحقا، على أن يخضع بعدها لبرنامج علاجي تتحدد مدته بعد الجراحة.

وتعرض نيمار لإصابة بالغة خلال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل ضد مضيفه منتخب أوروغواي، التي جرت بينهما في وقت مبكر من صباح اليوم، ضمن تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وخرج نيمار من ملعب المباراة، التي انتهت بخسارة البرازيل صفر-2، على محفة باكيا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعد التحام مع نيكولاس دي لاكروز، لاعب وسط أوروغواي.

يُذكر أن نيمار انضم لصفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك مع الفريق الأزرق في 5 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا ومرر 3 تمريرات حاسمة.