أبو تريكة يندد بمجزرة مستشفى المعمداني وكانتونا يدعم القضية الفلسطينية وصلاح يتبرع لغزة

ندد النجم المصري السابق محمد أبو تريكة بقصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني بغزة، في حين تبرع مواطنه محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، للمتضررين من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأعرب نجم كرة القدم الفرنسي وأحد أساطير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إيريك كانتونا، دعمه لفلسطين.

وقال أبو تريكة على منصة "ثريدز" منددا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في غزة ‏"إبادة جديدة ارتكبها الكيان الصهيونى فى غزة سيتجاهلها العالم المنافق".

ودعا أبو تريكة للشعب الفلسطيني في غزة قائلا "اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير ‏اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء ‏اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

كانتونا: فلسطين حرة

ونشر كانتونا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، منشور قال فيه: "الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس، قول "فلسطين حرة" لا يعني أنك معاد للسامية أو "تريد رحيل جميع اليهود"، النداء بهذا الهتاف معناه أن الفلسطينيين أحرار من الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يسرقهم حقوق الإنسان الأساسية لهم لمدة 75 عاما".

وتابع كانتونا أن شعار "فلسطين الحرة" يعني التوقف عن إبادة 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال، وإنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، مع منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أراضيهم.

وشاركت كانتونا زوجته الجزائرية الأصل، الممثلة رشيدة براكني، التعاطف نفسه مع الفلسطينيين.

ويشتهر النجم الفرنسي السابق بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وسبق أن ندد بالاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مناسبة.

تبرع صلاح

وفي رد عملي على الحملة المثارة ضده بسبب عدم دعمه فلسطين أو إدانة القصف الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في غزة بأي شكل من الأشكال، تبرع محمد صلاح للمتضررين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأثير الجدل حول عدم تفاعله مع الأحداث الجارية في غزة خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له بعدما أعلن عدد كبير من نجوم العالم دعمهم لفلسطين.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر المصرية رامي الناظر، للصحافة المحلية إن رامي عباس وكيل صلاح تواصل مع الجمعية لتقديم التبرع المادي الذي رفض الإفصاح عن قيمته.