طالب بإدخال المساعدات لغزة.. صلاح: ما رأيناه في المستشفى المعمداني كان مرعبا

خرج النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال إن "ما رأيناه في المستشفى (المعمداني) كان مرعبا"، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "على الفور".

وفي مقطع فيديو مقتضب نشره على كافة حساباته وصفحاته على مواقع التواصل والذي يعد أول رد فعل من أحد أكثر اللاعبين العرب والمسلمين تأثيرا وشهرة في العالم، قال قائد منتخب مصر، باللغة الإنجليزية "ليس من السهل دائما الحديث في مثل هذا التوقيت الصعب، حيث يوجد الكثير من العنف. ويجب حماية كافة الأرواح".

وتابع أن "الأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور. الناس هناك في أوضاع مرعبة. ما رأيناه في المستشفى كان مرعبا".

وواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ12 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.

وتنصل الاحتلال من الضربة التي طالت المستشفى، وزعم أن المقاومة هي المسؤولة عنها، لكن حركة حماس فندت الادعاء الإسرائيلي، مؤكدة أن صواريخ المقاومة محلية الصنع وقدرتها التدميرية لا تسبب قتل المئات في ضربة واحدة.

وقد خلّف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الشهداء في آخر 24 ساعة 678 شهيدا، في حين وجهت المقاومة الفلسطينية ضربات صاروخية جديدة إلى تل أبيب ومواقع بغلاف غزة ضمن عمليتها طوفان الأقصى.