ناد ألماني يوقف أنور الغازي لاتخاذه موقفا داعما لفلسطين

قرر نادي ماينتس الألماني لكرة القدم إيقاف مهاجمه الدولي الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي بسبب موقفه الداعم لفلسطين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال ماينتس في قرار إيقاف لاعبه الجديد القادم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من أيندهوفن الهولندي بعقد لعامين، إنه "يعفي أنور الغازي من التدريبات والمباريات. هذا رد على منشور تم حذفه بعدما نشره اللاعب البالغ من العمر 28 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد".

"فلسطين ستكون حرة"

وقال الغازي في منشوره الداعم للفلسطينيين على إنستغرام "إنها ليست حربا. عندما يقوم طرف بقطع المياه، والغذاء والكهرباء عن طرف آخر، فهذه ليست حربا. عندما يملك طرف أسلحة نووية، فهذه ليست حربا".

وتابع "عندما يتم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا. عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مغلوطة عن الآخر، فهذه ليست حربا… هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا. ما نشهده الآن بشكل حيّ هو إبادة جماعية ودمار شامل".

وختم "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وبهذا المنشور الصادر عن لاعب أياكس وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا "اتخذ الغازي موقفا بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للنادي"، وفق ما أفاد ماينتس.

وقال النادي "سبق القرار (إيقاف الغازي)، مناقشة تفصيلية بين مجلس الإدارة واللاعب. يحترم ماينتس واقع أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الصراع المعقد المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط. لكن من الواضح أن النادي ينأى بنفسه عن محتوى المنشور لأنه لا يعكس قيم نادينا".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية "طوفان الأقصى"، وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين غارات مكثفة على قطاع غزة أوقعت آلاف الشهداء والجرحى وخلفت دمارا واسعا في القطاع المحاصر منذ 2007.