كأس آسيا.. قطر والسعودية والهند الأكثر شراء للدفعة الأولى من التذاكر

تصدرت قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر مباريات كأس آسيا في كرة القدم المقررة في قطر مطلع العام المقبل، مع نفاد الدفعة الأولى من التذاكر، بحسب ما ذكرت اللجنة المنظمة اليوم الثلاثاء.

وبيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات، في حين سيصدر المنظمون مزيدا من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81 ألفا و209 تذاكر خلال الساعات الـ24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا بواقع 51 مباراة في 9 ملاعب في الفترة بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/شباط 2024.

وبعد استضافة المونديال الأول في الشرق الأوسط نهاية عام 2022، تحتضن قطر كأس آسيا للمرة الثالثة بعد عامي 1988 و2011.

وتقام مباراة الافتتاح بين قطر حاملة اللقب ولبنان في ملعب لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد، ومن المقرر أن يستضيف أيضا النهائي.

وكان ملعب لوسيل استضاف المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 الذي أحرزته الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 25 ريالا قطريا (نحو 7 دولارات)، في وقت أشار فيه المنظمون إلى أن بطاقة "هيّا" غير إلزامية للدخول إلى الملاعب.

وأضاف المنظمون أن التذاكر "ستتوفر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تقديمها كتذاكر إلكترونية على الهاتف المحمول. وسيتمكّن المشجعون من تنزيل التذاكر إلى محافظهم الرقمية، ويعني ذلك عدم الحاجة إلى اتصال هواتفهم بشبكة الإنترنت أثناء وجودهم في الملاعب".