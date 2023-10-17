رفض المصافحة ومسك القميص.. هذا ما حدث بين مدرب الجزائر وسعيد بن رحمة

في الدقيقة 63 من مواجهة منتخبي مصر والجزائر الودية -وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "الفراعنة" بهدف نظيف- حدث أمر غريب لا تشهده الملاعب كرة القدم كثيرا.

هدف حمدي فتحي 🇪🇬

هدف إسلام سليماني 🇩🇿 استمتع بهدفي قمة مصر والجزائر اليوم خلال استعدادات المنتخبين لكأس أمم إفريقيا 🏆🔥pic.twitter.com/gTcxmnc5XE — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) October 16, 2023

فالمدرب جمال بلماضي يقرر إشراك حسام عوار (لاعب روما الإيطالي) مكان سعيد بن رحمة (لاعب ويستهام الإنجليزي) لكن الأخير لم يكن سعيدا بخروجه من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ورفض -على ما يبدو- مصافحة مدربه، فما كان من المدرب إلا أن مسك بن رحمة من قميصه وتحدث معه بشكل حاد وجاد.

لقطة بلماضي مع بن رحمة.. تعليق في الاستوديو على ما فعله مدرب الجزائر مع لاعبه #مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/UaTdNzydoK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023

وعقب اللقاء، برر المدرب اللقطة المثيرة للجدل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، وقال "لا أريد أن أتحدث عما حدث مع بن رحمة، مثل هذه الأمور تحدث في عالم كرة القدم، هو لم يكن سعيداً عندما خرج، وأنا كذلك لم أكن سعيداً، لا يمكننا إحداث قصة أخرى مثلما حدث مع إسلام سليماني حول ركلة الجزاء خلال الأيام الماضية، هذا ليس نقاشاً ولا يوجد أي فائدة للمنتخب في التحدث حول ما حدث ربما الفائدة للصحافة فقط".

وأشار بلماضي إلى قصة بن رحمة مع إسلام سليماني حدثت في اللقاء الودي ضد الرأس الأخضر، إذ دخل بن رحمة في جدال مع زميله (سليماني) لرفض الأخير التنازل له عن تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الخامس لـ "محاربي الصحراء" في المباراة التي انتهت بالفوز بنتيجة 5-1.

وبعد انتشار فيديو المدرب وبن رحمة بشكل خرافي على مواقع التواصل، انقسمت الآراء بين من اعتبر أن تصرف بلماضي مبالغ فيه، وآخرين اعتبروه ردة فعل على عدم احترام بن رحمه لمدربه.

في هذه اللقطة الكثير يلوم بلماضي لكن مع التركيز أكثر يظهر أن المدرب الوطني أراد أن يصافح اللاعب لكن الأخير تجاهله لتأتي ردة فعل بلماضي، صراحة لا ألوم بلماضي هنا بقدر ما ألوم بن رحمة.pic.twitter.com/jOISaKubPW — Belkacem (@belkacem_bnl) October 16, 2023

تصرف غير أخلاقي من المدرب جمال بلماضي ⛔ pic.twitter.com/ScpFhmjm3c — Ali Kada Mohamed (@AliKadaMohamed2) October 16, 2023

❌#بن_رحمة لن يعود للمنتخب خصوصا بعد هذه اللقطة

❌#بلماضي أخطأ في التشكيلة وتأخر في التغييرات👎

✅مرة أخرى أفضل لاعب في المباراة هو الحارس #ماندريا وهذه مشكلة للمنتخب

✅بداية رائعة للاعب #لعروسي

✅#سليماني يثبت للمرة المليون بأنه #أسطورة 🫶

✅العلامة الكاملة للجمهور#الجزاير_مصر pic.twitter.com/njbBKHFYLe — TAYEBDZ (@TAYEBDZ1111) October 16, 2023

بصقة سعيد تدل ع استياء اثناء التبديل " قلة احترام "

اتوقع هي البداية ل لقطة جمال بلماضي مع سعيد بن رحمة #مصر_الجزائر https://t.co/WoSUVx1oRG pic.twitter.com/pzTcFnMnMw — Fahed (@FahedCoach) October 16, 2023