رياضة

رفض المصافحة ومسك القميص.. هذا ما حدث بين مدرب الجزائر وسعيد بن رحمة

شجار بين بلماضي وسعيد بن رحمة (أبو ظبي الرياضية)
بلماضي بعد استبدال اللاعب سعيد بن رحمة في مباراة مصر والجزائر (أبو ظبي الرياضية)
17/10/2023

في الدقيقة 63 من مواجهة منتخبي مصر والجزائر الودية -وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "الفراعنة" بهدف نظيف- حدث أمر غريب لا تشهده الملاعب كرة القدم كثيرا.

فالمدرب جمال بلماضي يقرر إشراك حسام عوار (لاعب روما الإيطالي) مكان سعيد بن رحمة (لاعب ويستهام الإنجليزي) لكن الأخير لم يكن سعيدا بخروجه من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ورفض -على ما يبدو- مصافحة مدربه، فما كان من المدرب إلا أن مسك بن رحمة من قميصه وتحدث معه بشكل حاد وجاد.

وعقب اللقاء، برر المدرب اللقطة المثيرة للجدل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، وقال "لا أريد أن أتحدث عما حدث مع بن رحمة، مثل هذه الأمور تحدث في عالم كرة القدم، هو لم يكن سعيداً عندما خرج، وأنا كذلك لم أكن سعيداً، لا يمكننا إحداث قصة أخرى مثلما حدث مع إسلام سليماني حول ركلة الجزاء خلال الأيام الماضية، هذا ليس نقاشاً ولا يوجد أي فائدة للمنتخب في التحدث حول ما حدث ربما الفائدة للصحافة فقط".

وأشار بلماضي إلى قصة بن رحمة مع إسلام سليماني حدثت في اللقاء الودي ضد الرأس الأخضر، إذ دخل بن رحمة في جدال مع زميله (سليماني) لرفض الأخير التنازل له عن تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الخامس لـ "محاربي الصحراء" في المباراة التي انتهت بالفوز بنتيجة 5-1.

وبعد انتشار فيديو المدرب وبن رحمة بشكل خرافي على مواقع التواصل، انقسمت الآراء بين من اعتبر أن تصرف بلماضي مبالغ فيه، وآخرين اعتبروه ردة فعل على عدم احترام بن رحمه لمدربه.

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي