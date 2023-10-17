تصفيات يورو 2024.. فوز ثامن تواليا للبرتغال وثنائية جديدة لرونالدو

واصلت البرتغال، بطلة 2016، انطلاقتها المثالية والعلامة الكاملة بتحقيقها للفوز الثامن تواليا عندما تغلبت على مضيفتها البوسنة 5-0، بينها ثنائية لقائدها المخضرم كريستيانو رونالدو، الإثنين في زينيتسا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا في كرة القدم (يورو 2024) المقررة نهائياتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وسجل مهاجم النصر السعودي ثنائيته في الدقيقتين الخامسة و20، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف في التصفيات ومعززاً موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو.

ورفع رونالدو الذي سجل ثنائية الجمعة عندما فازت البرتغال على ضيفتها سلوفاكيا 3-2 وحجزت بطاقة النهائيات، رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 127 في 203 مباريات دولية، وبات أول لاعب أوروبي يسجل تسعة أهداف دولية بعد سن الـ 38.

وتناوب برونو فرنانديز (25) وجواو كانسيلو (32) وجواو فيليكس (41) على تسجيل الأهداف الثلاثة الاخرى.

وعززت البرتغال وصيفة نسخة 2004 على أرضها والتي بلغت النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، موقعها في الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق 8 نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا التي خطت خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها لوكسمبورغ مفاجأة التصفيات 1-0 سجله دافيد دوريس (77).

ووسعت سلوفاكيا الفارق الى 5 نقاط بينها وبين لوكسمبورغ قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وتجمد رصيد لوكسمبورغ عند 11 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام إيسلندا التي استغلت خسارة البوسنة وانتزعت منها المركز الرابع بفوزها الكبير على ليشتنشتاين برباعية نظيفة سجلها جيلفي سيغوردسون (22 من ركلة جزاء و49) وألفريد فينبوغاسون (44) وهاكون أرنار هارالدسون (63).

وأهدر ساندرو فيسر ركلة جزاء لليشتنشتاين (45+3).

أما البوسنة التي تجمد رصيدها عند 9 نقاط وتراجعت الى المركز الرابع، ففقدت آمالها في التأهل المباشر وتبقى حظوظها متوقفة على الملحق كونها تصدرت مجموعتها في المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وأجرى المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيز 4 تعديلات على التشكيلة التي فازت على سلوفاكيا. دفع بمدافع سبورتينغ غونسالو إنياسيو مكان مدافع الغريم التقليدي بنفيكا أنتونيو سيلفا، ولاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي دانيلو بيريرا مكان لاعب وسط فولهام الإنجليزي بالينيا.

كما أشرك لاعب وسط برشلونة الاسباني المعار من أتلتيكو مدريد جواو فيليكس مكان مهاجم سان جيرمان غونسالو راموش، ولاعب وسط النصر السعودي أوتافيو مكان جناح مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا.