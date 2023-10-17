تصاعد الحديث عن اعتزال ميسي اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين

أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أنه من المبكر جدا البدء في التخطيط للحياة دون ليونيل ميسي، وأن قائد المنتخب قد يعود للفريق لمواجهة بيرو، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، فجر غد الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

وانضم "البولغا"، الذي قال، إنه سيعتزل قبل كأس العالم 2026، إلى التشكيلة رغم معاناته من مشكلة عضلية أبعدته عن المشاركة مع فريقه إنتر ميامي الأميركي.

وشارك المهاجم -البالغ عمره 36 عاما- في الدقيقة 53 خلال فوز الأرجنتين 1-صفر على باراغواي، يوم الخميس الماضي، واقترب من التسجيل عندما سدد في إطار المرمى من ركلة حرة، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال سكالوني للصحفيين قبل المباراة في ليما، "ليو بخير. كان يضيف دقائق للحصة التدريبية. سنتخذ القرار اليوم. وسنعرف قدرته على اللعب. إذا كان جاهزا سيشارك في المباراة".

وتابع "نحاول دائما الدفع بلاعبين يقدمون 100% أو ما يقرب من هذه النسبة من مجهودهم. اليوم من الصعب جدا على الجميع أن يكونوا في أفضل حالاتهم في هذه المباريات، لذلك قد يكون هناك اختلاف عن مباراة باراغواي".

وأضاف مدرب أبطال العالم "أعتقد أن الفريق يلعب بطريقة معينة بصرف النظر عن من يكون في الملعب، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية. لقد رأينا منذ بضعة أيام أنه يمكننا اللعب بشكل جيد أيضا (دون ميسي)".

وردا على سؤال عن ما إذا كان ينبغي للأرجنتين أن تعتاد على اللعب دون قائدها، رد سكالوني "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يزال هنا. ليست هذه الطريقة للتفكير في اعتزاله‬.. الحقيقة هي أنه لا يزال نشطا دعونا نتركه وشأنه، هل سندفعه للاعتزال بالفعل"؟

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بتسع نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن البرازيل.