الأرقام القياسية تلاحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

في يونيو/حزيران الماضي، سُئل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب بلاده: هل لا تزال تلاحق الأرقام القياسية؟ فكان جوابه هي من يلاحقني.

وهناك من رأى في جواب قائد فريق النصر السعودي غرورا للاعب "عجوز" -سيبلغ من العمر في فبراير/شباط المقبل 39 عاما- يعيش على أمجاده.

ولكن الأرقام التي حققها -من بداية العام الجاري ومنذ وصوله إلى سن الثلاثين- خرافية، وتؤكد فعلا أن الأرقام هي من يلاحقه.

فاللاعب الذي قاد بلاده للتأهل إلى "يورو 2024" وسجل 5 أهداف آخر 3 لقاءات له بقميص منتخب "برازيل أوروبا" هز مرمى الخصوم 40 مرة خلال العام الجاري حتى الآن، متفوقا على هدافين ونجوم يصغرونه سنا بأكثر من 15 عاما.

