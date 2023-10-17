رياضة

الأرقام القياسية تلاحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو سجل 75 هدفا دوليا منذ بلوغه الثلاثين من العمر (غيتي)
17/10/2023

في يونيو/حزيران الماضي، سُئل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب بلاده: هل لا تزال تلاحق الأرقام القياسية؟ فكان جوابه هي من يلاحقني.

وهناك من رأى في جواب قائد فريق النصر السعودي غرورا للاعب "عجوز" -سيبلغ من العمر في فبراير/شباط المقبل 39 عاما- يعيش على أمجاده.

ولكن الأرقام التي حققها -من بداية العام الجاري ومنذ وصوله إلى سن الثلاثين- خرافية، وتؤكد فعلا أن الأرقام هي من يلاحقه.

فاللاعب الذي قاد بلاده للتأهل إلى "يورو 2024" وسجل 5 أهداف آخر 3 لقاءات له بقميص منتخب "برازيل أوروبا" هز مرمى الخصوم 40 مرة خلال العام الجاري حتى الآن، متفوقا على هدافين ونجوم يصغرونه سنا بأكثر من 15 عاما.

وسجل "الدون" أهدفا أكثر من:

  • النرويجي إيرلينغ هالاند (23 عاما، مانشستر سيتي الإنجليزي): 39 هدفا
  • المجري بارناباس فارغا (28 عاما، فيرينكفاروسي المجري): 39 هدفا
  • الفرنسي كليان مبابي (24 عاما، سان جيرمان): 35 هدفا
  • الإنجليزي هاري كين (30 عاما، بايرن ميونخ الألماني): 33 هدفا

ومنذ وصوله سن الثلاثين سجل "صاروخ ماديرا" 397 هدفا بينها 75 دوليا.

والحصيلة الدولية لرونالدو (الهداف التاريخي لكرة القدم بـ127 هدفا) تتفوق على أكثر من أي لاعب سجل في أي عمر لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وهولندا والسويد وكرواتيا والدانمارك وأوروغواي وكولومبيا وتشيلي والمكسيك والولايات المتحدة ومصر وغانا و176 دولة أخرى.

أما أهدافه منذ وصوله سن الثلاثين فهي:

  • في سن الثلاثين: 58 هدفا
  • في سن 31: 54 هدفا
  • في سن 32: 53 هدفا
  • في سن 33: 49 هدفا
  • في سن 34: 45 هدفا
  • في سن 35: 40 هدفا
  • في سن 36: 41 هدفا
  • في سن 37: 17 هدفا
  • في سن 38: 37 هدفا.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي