عقب دعم مزراوي لفلسطين.. بايرن ميونخ: نقف إلى جانب أصدقائنا في إسرائيل

أكد نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه سيتحدث مع مدافعه المغربي نصير مزراوي بشأن التعبير عن دعم فلسطين عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال النادي البافاري، اليوم الاثنين، "بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستغرام يوم الأحد، اللاعب يوجد حاليا في أفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ".

وأضاف بايرن ميونخ "الجميع، بما في ذلك كافة الموظفين واللاعبين، يعرفون القيم التي يساندها بايرن، لقد أعربنا عن ذلك بشكل علني مباشرة عقب الهجوم الإرهابي على إسرائيل، نكترث بأصدقائنا في إسرائيل ونقف إلى جانبهم، وفي نفس الوقت نأمل أن يعم التعايش السلمي على الجميع في الشرق الأوسط".

ونشر مزراوي، مقطع فيديو عبر خاصية القصص بحسابه بموقع إنستغرام، متمنيا النصر للشعب الفلسطيني على إسرائيل.

وذهب النائب يوهانس شتاينيغر، لحد المطالبة باستبعاد مزراوي من بايرن ميونخ بسبب دعمه لفلسطين.

وانضم النجم المغربي إلى بايرن ميونخ العام الماضي بعد فترة ناجحة مع أياكس أمستردام الهولندي.