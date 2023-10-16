تأهل تركيا وإسبانيا وأسكتلندا إلى بطولة أوروبا 2024

تأهلت تركيا إلى كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز كبير على لاتفيا 4-صفر، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة التي شهدت تأهل إسبانيا عقب فوزها 1-صفر على مضيفتها النرويج.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، مع تبقي مباراة واحدة له في التصفيات، في حين تجمد رصيد لاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس.

ويتفوق المنتخب التركي في الصدارة على منتخب ويلز الذي نجح في الصعود للمركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه 2-1 على كرواتيا (المركز الثالث بالرصيد نفسه)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم المنتخب التركي صاحب الملعب عن طريق يونس أكغون في الدقيقة 58، قبل أن يضيف سينك توسون الهدف الثاني في الدقيقة 83، بينما أضاف كريم أكتوركوغلو الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل سينك توسون الهدف الثاني له والرابع لتركيا.

أكغون يبصم على هدف ولا أروع في شباك لاتفيا #تركيا_لاتفيا #تصفيات_يورو_2024 pic.twitter.com/58ovpMqiVm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2023

إسبانيا تحسم التأهل

حسمت إسبانيا بطاقتها الى نهائيات يورو 2024 بصحبة أسكتلندا، وذلك بفوزها على مضيفتها النرويج 1-صفر في المجموعة الأولى.

ودخلت إسبانيا، الفائزة باللقب 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012، إلى اللقاء وهي بحاجة للفوز كي تضمن بطاقتها بعد فوزها في الجولة الماضية على أسكتلندا المتصدرة 2-0، في حين كانت الأخيرة، الغائبة عن هذه الجولة، بحاجة إلى فوز "لا روخا" أو التعادل في أوسلو كي تضمن تأهلها.

وبالفوز الخامس لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي، لحقت إسبانيا بأسكتلندا إلى الصدارة بـ15 نقطة من 6 مباريات لكل منهما، وبات المنتخبان متقدمين بفارق 5 نقاط على النرويج الثالثة التي خاضت الأحد مباراتها السابعة في المجموعة، مما سمح لهما بحسم بطاقتي المجموعة الى النهائيات.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، الضامنة تأهلها كمضيفة، على أن تحسم البطاقات الثلاث الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية الذي ستشارك فيه جورجيا نتيجة تصدرها لمجموعتها في المستوى الثالث من البطولة القارية لموسم 2022-2023.

ولحقت إسبانيا وأسكتلندا بمنتخبات فرنسا (المجموعة الثانية) والبرتغال (العاشرة) وبلجيكا (السادسة) التي سبق لها أن حسمت بطاقاتها أيضاً الى النهائيات، إضافة إلى ألمانيا المضيفة.

وتدين إسبانيا التي تصدرت بفارق الأهداف عن أسكتلندا بسبب انتهاء المواجهتين المباشرتين بينهما بفوز كل منهما على أرضه 2-0، بفوزها الـ21 في آخر 24 مباراة لها في التصفيات القارية إلى غافي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في مستهل الشوط الثاني.