القطري ناصر العطية يتوج ببطولة العالم للراليات الصحراوية

توج القطري ناصر صالح العطية رسميا بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية (رالي رايد) لموسم 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، عقب فوزه، الاثنين، بالمرحلة الثانية من رالي المغرب الصحراوي، الذي يمثل الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة.

وحسم العطية اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي، بعد ما ابتعد في صدارة جدول ترتيب بطولة العالم برصيد 199 نقطة، بفارق 55 نقطة عن أقرب منافسيه، السعودي يزيد الراجحي صاحب المركز الثاني برصيد 144 نقطة، وذلك بغض النظر عن نتائج باقي المراحل الثلاث المتبقية على نهاية السباق.

وأقيمت المرحلة الثانية للسباق في زاكورة لمسافة 388 كيلومترا، منها 100 كيلومترا مرحلة وصل و288 مرحلة خاصة بالسرعة، حيث سجل العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة تويوتا هايلوكس زمنا قدره 2:52:29، وبفارق 2:11 دقيقة عن الإسباني كارلوس ساينز، الذي حل في المركز الثاني، في حين حل الفرنسي سيباستيان لوب ثالثا بفارق 2:30 دقيقة عن العطية، وجاء السعودي يزيد الراجحي رابعا.

ويأتي هذا الفوز بعد أقل من 20 يوما على تتويج العطية بميداليتين، فضية وبرونزية في رياضة الرماية فئة السكيت في الفردي والفرق بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو بالصين.

ويعد العطية بطلا متعدد المواهب، وصل إلى أعلى المراتب العالمية سواء في عالم السيارات من خلال سباقات السرعة أو السباقات الصحراوية، فتوج بطلا لرالي داكار 5 مرات، وأحرز بطولة الشرق الأوسط للراليات 18 مرة، أما في الرماية فقد شارك في 6 دورات أولمبية لمنافسات الرماية، وحقق برونزية أولمبياد لندن 2012.

وانطلق رالي المغرب الصحراوي يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 18 من الشهر نفسه، بمشاركة عالمية كبيرة، وبلغ طول مسافة الرالي الإجمالية 2240 كيلومترا.