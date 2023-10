السباح المصري عبد الرحمن سامح.. تضامن مع فلسطين فهدد بالقتل وحذفت صورته

انضم الاتحاد الدولي للسباحة إلى الجهات التي تحاسب الرياضيين الذين يدعمون غزة والقضية الفلسطينية ولكن ما فعله هذا الاتحاد غير مسبوق مع البطل المصري عبد الرحمن سامح.

وحذف الاتحاد صورة سامح من مواقع الاتحاد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة في اليونان.

ورغم نشره صورة جماعية للأبطال في كأس العالم غير أن لاعب منتخب مصر للسباحة والذي حقق إنجازا تاريخيا بتتويجه بذهبية سباق الـ50 متر فراشة، غاب عن الصورة.

🥇🥈🥉 Overall winners in Athens and overall leaders of the #SWC23

✈️Final leg Budapest 🇭🇺 20-22 Oct 📸Giannis Emmanouilidis / https://t.co/lbDFpeUkGT pic.twitter.com/jsdEJLPeym — World Aquatics (@WorldAquatics) October 15, 2023

وسأل رواد مواقع التواصل حساب الاتحاد الدولي للسباحة: أين سامح في الصورة، لماذا حذفتم؟

Nope, you removed one for standing with the truth and supporting Palestine .. zionism promoters!#WeSupportAbdelrahmanSameh pic.twitter.com/JR3IcvElZw — Ahmed Sarhan (@Sarhanism) October 16, 2023

وكان عبد الرحمن سامح، قال -بعد تتويجه بالميدالية الذهبية- إنه "تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له في مدينة غزة". وتابع "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

بطل العالم في السباحة المصري عبد الرحمن سامح يرفض الاحتفال بالفوز بسبب قــصـ ــف غــزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/bLa8W0IqSW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

وأضاف "تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وهم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

وختم بأنه "بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".