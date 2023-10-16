احتفاء مصري بإدراج 5 رياضات جديدة منها الإسكواش بأولمبياد 2028

احتفت مصر، معقل لعبة الإسكواش، اليوم الاثنين بانضمام الرياضة للبرنامج الأولمبي في دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028، وأعرب نجوم اللعبة عن أمنيتهم بالفوز بميداليات ذهبية تكاد تكون مضمونة، في حين حذر رئيس الاتحاد المحلي من الإفراط في التفاؤل.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم على انضمام 5 رياضات جديدة منها الإسكواش والكريكيت والبيسبول-سوفت بول إلى البرنامج الأولمبي في ألعاب 2028، في حين قال القائمون على تنظيم أولمبياد لوس أنجلوس في وقت سابق إنهم يرغبون في ضم رياضتي لاكروس وكرة العلم (فلاغ فوتبول وهي نوع من كرة القدم الأميركية) إلى برنامج دورتهم أيضا.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية المجتمعة في مومباي الهندية على مقترح المنظمين الأميركيين.

وقالت المصنفة الأولى على العالم في منافسات الإسكواش للسيدات نور الشربيني، في مقطع فيديو بالإنجليزية على فيسبوك، "السعادة لا تسعني بدخول الإسكواش أخيرا البرنامج الأولمبي".

وأضافت "لقد حلمت منذ دخولي هذه الرياضة باللعب في الأولمبياد، وأخيرا تحقق هذا الحلم. أوجه التهنئة لجميع لاعبي وعشاق الإسكواش على هذه الأنباء السارة".

من جهته، كتب المصنف الثالث عالميا بمنافسات الرجال مصطفى عسل على فيسبوك "وداعا لجملة الإسكواش مش (ليس) لعبة أولمبية. الحمد لله على دخول الإسكواش أولمبياد لوس أنجلوس 2028".

هيمنة مصرية على الإسكواش

وتهيمن مصر على رياضة الإسكواش بخمسة لاعبين في قائمة أول 10 في التصنيف العالمي حاليا، إضافة لمحمد الشوربجي وهو مصري قرر تحويل الولاء لإنجلترا.

وتهيمن مصر على المراكز الثالثة الأولى عالميا في تصنيف السيدات، إضافة للاعبة رابعة ضمن أول 10 لاعبات.

واحتفل الاتحاد المصري للإسكواش على موقعه بدخول اللعبة البرنامج الأولمبي بصور للحلقات الأولمبية الشهيرة، محتفيا بإعلان الاتحاد الدولي ظهور اللعبة في أولمبياد 2028.

لكن رئيس الاتحاد المصري للعبة عاصم خليفة أشار إلى أن المهمة لن تكون سهلة.

وقال خليفة "القرار يجعل لعبة الإسكواش أولمبية في نسخة عام 2028 فقط وبعد ذلك سيتم تقييم وجود اللعبة من جديد، لذلك يجب أن تشارك اللعبة بنجاح ويتم إثبات وجودها، ثم ننتظر القرار الجديد بعد أولمبياد 2028".

وأضاف "لم يتم إعلامنا بنظام التأهل للأولمبياد حتى الآن، وكذلك لم يصلنا ما يفيد بعدد الميداليات المتاحة للعبة في النسخة المقبلة. نتمنى تحقيق أكثر من ميدالية ذهبية، لكن هذا القرار سيزيد اهتمام الدول الأخرى باللعبة بكل تأكيد".

وتابع خليفة "سنكون مخطئين إذا انتابنا شعور بضمان تحقيق ميدالية ذهبية في الأولمبياد. يجب علينا الاستعداد بشكل كبير لتحقيق أقصى ما يمكن".