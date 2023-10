ابنة غوارديولا شاركت منشورا يتساءل: ما عدد قتلى الفلسطنيين المطلوب ليتوقف العدوان؟

شاركت ماريا ابنة الإسباني بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) منشورا قوي اللهجة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ يحذر من أن العالم على شفا "مشاهدة الإبادة الجماعية على شاشة التلفاز".

ويتساءل المنشور، الذي انتشر كالنار في الهشيم، عن عدد الأشخاص الذين يجب أن يُقتلوا قبل أن "يحث شخص ما على ضبط النفس".

ويأتي ذلك في الوقت الذي منحت فيه الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة 24 ساعة للمغادرة قبل الهجوم البري المتوقع على القطاع.

Maria Guardiola:

“So is this really what we're going to do now? Just sit back and watch a genocide happen on the telly? Then decades from now, when it's in the history books, all look round at each other and ask, 'how did that happen?'” pic.twitter.com/MZ41x42LOH

