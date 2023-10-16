بعد مقتل شخصين بالرصاص.. إلغاء مباراة بلجيكا والسويد بتصفيات يورو 2024

أوقفت هيئة الإذاعة البلجيكية الناطقة بالفرنسية (آر تي بي إف) بث مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 وسط إطلاق نار مستمر في بروكسل، بينما صدرت تعليمات للجمهور بالبقاء داخل الملعب، وفقا لما ذكره شاهد من وكالة رويترز للأنباء داخل الملعب.

وتوقفت المباراة بين الشوطين بعد مقتل اثنين يحملان الجنسية السويدية بالرصاص في بروكسل.

وقالت المحطة السويدية إن لاعبي منتخب السويد أبلغوا ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بأنهم لا يريدون خوض الشوط الثاني، ووافق منتخب بلجيكا على ذلك.

وقرر يويفا بعدها إلغاء المباراة "لأسباب أمنية".

وحسب تسجيل فيديو بثه موقع صحيفة "هيت لاتست نيوز"، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، وقد ضرب طوق أمني في المكان.

وكانت البداية مميزة للسويد التي فاجأت مضيفتها بهدف رائع لفيكتور غيوكيريس الذي انطلق بهجمة مرتدة من قبل منتصف الملعب وشق طريقه إلى منطقة الجزاء، قبل أن يتلاعب بيان فيرتونغن ويسدد في مرمى الحارس ماتز سيلس (15).

لكن رجال المدرب الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو عادوا إلى اللقاء بفضل ركلة جزاء انتزعها أوريل مانغالا من فيليب هيلاندر، انبرى لها روميلو لوكاكو بنجاح (31)، مسجلاً هدفه العاشر في هذه التصفيات والـ79 بقميص "الشياطين الحمر".

وكادت السويد تستعيد تقدمها في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بفرصتين متتاليتين لإميل فورسبرغ الذي أطلق أولا كرة محكمة من خارج المنطقة ارتدت من العارضة، ثم أتبعها بانفراد لكنه اصطدم بتألق الحارس سيلس (1+45).