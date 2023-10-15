متى يتضامن النجم المصري محمد صلاح مع غزة وفلسطين؟

يناشد الإعلامي المصري عمرو أديب، النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، للخروج ودعم "إخوانه" الفلسطينيين؛ لأنه "فخر العرب" والناس تنتظره، في وقت اشتدت فيه حملة الانتقادات ضده بسبب صمته عما يجري في غزة.

ويتابع "أعلم أنك قد تكون غاضبا وحائرا في اتخاذ القرار والناس كلها تنتظرك لأنك فخر العرب، وحامل هذا اللقب يجب ألا يتخلى عن العرب وهم بحاجة له، أعلم أن لديك مشاعر نبيلة تجاه الفلسطينيين، وقد يكون هناك سياسة في نادي ليفربول تمنع اللاعبين من التعبير عن آرائهم السياسية".

وأوضح أنه "قد يكون هناك توجيهات من المقربين منك، ويقولون لك، إن هذا سيؤثر في صورتك أو يخلق مشكلة لك، لا يستطيع أي أحد التسبب بمشكلة لك؛ لأنك قوي وموهوب ومحبوب ولن يغضب أحد إذا وقفت إلى جانب أهلك ودينك".

كلام عمرو أديب يأتي وسط تقارير إعلامية تتحدث عن أن مليون شخص ألغوا متابعتهم لقائد منتخب مصر على منصة فيسبوك "بعد حملة شعبية جراء موقفه السلبي تجاه القضية الفلسطينية"، وكذلك حصل في حسابه على منصة "إكس"، إذ ألغى عشرات آلاف متابعتهم للنجم المصري.

بدوره رأى الإعلامي يوسف حسين مقدم برنامج "جو شو" أن "محمد صلاح هو من يحتاج لفلسطين وليس العكس؛ لأن التغريدة أو المنشور أو الصورة التي يضعها لدعم غزة، لن تحرر فلسطين، أو توقف الاشتباكات"، معدّا أن "كل البطولات والأرقام التي حققها لن تجعله ضمن أساطير كرة القدم؛ لأن الأسطورة تُصنع خارج الملاعب".

وأشار إلى أن "مهارات اللاعب وفنياته تُنسى عندما يعتزل، ولكن مواقف اللاعبين هي التي تبقى؛ مثل وقوف مارادونا ضد الظلم وإلى جانب الفقراء، وكذلك النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة الذي بات أسطورة لمواقفه خارج الملعب، وكذلك فعل العاجي ديديه دروغبا، الذي نجح في إيقاف الحرب الأهلية ببلاده".

كما انتشرت على مواقع التواصل تغريدات ومنشورات تطالب محمد صلاح بالخروج والتعبير عن دعمه والتخلي عن صمته تجاه ما يجري في غزة، في المقابل دافع عدد من رواد مواقع التواصل عن محمد صلاح لعدم اتخاذه أي موقف حتى الآن.

موقع «thenationalnews» يقول إن «محمد صلاح» لاعب نادي «ليفربول» الإنجليزي يتعرض لانتقادات شديدة من المصريين لعدم دعمه فلسطين علنا، مشيرا إلى أن بعض النشطاء يقولون إنه لا يستحق لقب «فخر العرب» pic.twitter.com/1ruJ9ld2z4 — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 14, 2023

مظاهرات في مدينة ليفربول دعمًا لأهلنا في فلسطين ( أرجوكم لا تزعجوا محمد صلاح ) 😴#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/jviP2zXulQ — جمال الحربي (@Jamalalharbi_65) October 14, 2023

مجاهدين تويتر انظروا لشعبية محمد صلاح تتناقص 😂😂

الفيديو اليوم 😜pic.twitter.com/4mYcY9OvFM — Latte (@Ghabour6) October 14, 2023

كل الدعم والمساندة غير المحدودة، لابن مصر الوطنى، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، وفريق ليفربول الأنجليزى، والذى يتعرض لحملة ابتزاز رخيصة، لمجرد أنه لم يتحدث أو يتعرض لما يحدث فى غزة من عدوان إسرائيلى بربرى! يا سادة، محمد صلاح، لاعب كرة قدم، ليس قيادة عسكرية بارزة، أو دبلوماسى… pic.twitter.com/1GBzvZr2mG — Dandrawy Elhawary – دندراوي الهواري (@dandrawy_hawary) October 14, 2023

موقف محمد صلاح. وموقف عمرو اديب pic.twitter.com/1oL9UE4cAX — محمد الظفيري (@Maldhufairi) October 14, 2023

اخخ أحبك يا أعظم لاعب عربي يا أسطورة , معك معك في السراء و الضراء , نعرفك بأنك أبو الفعل و ليس الكلام و الثرثرة , نعرف بأنك فلسطيني أكثر من هؤلاء عبيد الارباح الالكترونية. تطهير للتايم من حفارين القبور و براغيث الظلام .#محمد_صلاح #ليفربول #غزة_تُباد pic.twitter.com/CU1Vmj5DfC — Farouk Ahmed🇵🇸 (@fm10m) October 14, 2023

كثر الكلام الفترة الأخيرة بخصوص انه من فخر العرب ومن الي قاعد يستغل شهرته أو مكانته الأعلامية في دعم قضايا العرب والمسلمين وفي هذا الجانب لا تقول لي محمد صلاح لا تقول لي رياض محرز لا تقول لي عصام الشوالي ابو تريكة هو فخر العرب الحقيقي ونموذج رجُل عنده غيره حقيقية على دينه ♥️ pic.twitter.com/JxUEDAuxqr — تركي#بؤساء (@st_lkk) October 11, 2023

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 حملة كبيرة جدًا لإلغاء متابعة محمد صلاح، بسبب عدم دعمه لقضية فلسطين حتى هذه اللحظة.@MoSalah pic.twitter.com/zj9k9htdRu — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) October 14, 2023

مدينة ليفربول تنتفض بأكملها دعماً للقضيه الفلسيطنيه ولا زال محمد صلاح نائماً لم يستيقض 🇵🇸♥️ pic.twitter.com/wa2muxX2Pc — ‏ ‏Mohd | (@AbuOmar_FCB) October 14, 2023

ولا كملة، ولا تغريدة، ولا ستوري من النجم العربي الأشهر محمد صلاح!!!#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/iMZi0tfSeS — نحو الحرية (@hureyaksa) October 11, 2023

من لم يهتم بالوطن لا يستحق المتابعة #محمد_صلاح pic.twitter.com/4UgNxDqheu — Ibrahim M Mahbob🇪🇬 (@ibrahim_i2m) October 14, 2023

📸 صورة سابقة للنجم المصري محمد صلاح في فلسطين pic.twitter.com/kXuucwlbqc — EPL World (@EPLworld) October 13, 2023

محمد صلاح بيغرق..خلي رامي عباس وشجرة الكريسماس ينفعوك

عينك على الفولورز 👀 pic.twitter.com/OuDNw3C6cQ — Абдо (@no___one29) October 14, 2023

ياجماعة الخير

محمد صلاح شاب بسيط له بيزنس يديره وهو مشروعه للاستفادة من موهبته ويرى أن أي تدخل له في الحرب والقتل الاسرائيلي على غزة

قد يضر به من خلال الاعلانات أو الجوائز الفردية أو ما تبقى له من مسيرة رياضية يجني من خلالها الشهرة والمال

عموما هذا اختياره ومن لم يقبل سلوك… pic.twitter.com/cXYffC4Um6 — مصطفى عاشور Mostafa Ashoor (@moashoor) October 14, 2023

لا أتشرف بمتابعه محمد صلاح pic.twitter.com/CwXQYKhOZG — Nora Selim🇵🇸 (@Noraselim25) October 14, 2023