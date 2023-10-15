رياضة

متى يتضامن النجم المصري محمد صلاح مع غزة وفلسطين؟

مئات آلاف ألغوا متابعة محمد صلاح على مواقع التواصل بسبب موقفه السلبي مما يجري في غزة (رويترز)
15/10/2023

يناشد الإعلامي المصري عمرو أديب، النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، للخروج ودعم "إخوانه" الفلسطينيين؛ لأنه "فخر العرب" والناس تنتظره، في وقت اشتدت فيه حملة الانتقادات ضده بسبب صمته عما يجري في غزة.

ويتابع "أعلم أنك قد تكون غاضبا وحائرا في اتخاذ القرار والناس كلها تنتظرك لأنك فخر العرب، وحامل هذا اللقب يجب ألا يتخلى عن العرب وهم بحاجة له، أعلم أن لديك مشاعر نبيلة تجاه الفلسطينيين، وقد يكون هناك سياسة في نادي ليفربول تمنع اللاعبين من التعبير عن آرائهم السياسية".

وأوضح أنه "قد يكون هناك توجيهات من المقربين منك، ويقولون لك، إن هذا سيؤثر في صورتك أو يخلق مشكلة لك، لا يستطيع أي أحد التسبب بمشكلة لك؛ لأنك قوي وموهوب ومحبوب ولن يغضب أحد إذا وقفت إلى جانب أهلك ودينك".

كلام عمرو أديب يأتي وسط تقارير إعلامية تتحدث عن أن مليون شخص ألغوا متابعتهم لقائد منتخب مصر على منصة فيسبوك "بعد حملة شعبية جراء موقفه السلبي تجاه القضية الفلسطينية"، وكذلك حصل في حسابه على منصة "إكس"، إذ ألغى عشرات آلاف متابعتهم للنجم المصري.

بدوره رأى الإعلامي يوسف حسين مقدم برنامج "جو شو" أن "محمد صلاح هو من يحتاج لفلسطين وليس العكس؛ لأن التغريدة أو المنشور أو الصورة التي يضعها لدعم غزة، لن تحرر فلسطين، أو توقف الاشتباكات"، معدّا أن "كل البطولات والأرقام التي حققها لن تجعله ضمن أساطير كرة القدم؛ لأن الأسطورة تُصنع خارج الملاعب".

وأشار إلى أن "مهارات اللاعب وفنياته تُنسى عندما يعتزل، ولكن مواقف اللاعبين هي التي تبقى؛ مثل وقوف مارادونا ضد الظلم وإلى جانب الفقراء، وكذلك النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة الذي بات أسطورة لمواقفه خارج الملعب، وكذلك فعل العاجي ديديه دروغبا، الذي نجح في إيقاف الحرب الأهلية ببلاده".

كما انتشرت على مواقع التواصل تغريدات ومنشورات تطالب محمد صلاح بالخروج والتعبير عن دعمه والتخلي عن صمته تجاه ما يجري في غزة، في المقابل دافع عدد من رواد مواقع التواصل عن محمد صلاح لعدم اتخاذه أي موقف حتى الآن.

 

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي