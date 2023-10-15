رئيس منظمة ألمانية يهودية رياضية يدعو لتشكيل فريق لمكافحة معاداة السامية

دعا رئيس منظمة مكابي الرياضية الألمانية اليهودية لتشكيل فريق عمل لمكافحة معاداة السامية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم واتحاد الرياضات الأولمبية الألماني.

وقال ألون ماير، رئيس منظمة مكابي، لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية الألمانية، إن الوضع الأمني "أكثر خطورة" هذه الأيام بالنسبة للرياضيين مع "امتداد" الصراع في الشرق الأوسط لألمانيا.

وأضاف ماير أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أو اتحاد الرياضات الأولمبية الألماني لم يصدرا أي بيانات تضامن في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي (عملية طوفان الأقصى).

وأوضح ماير "صحيح أنه كانت هناك محادثات ثنائية ومكالمات هاتفية. ولكن في رأيي أن هذا ليس كافيا بالتأكيد".

وتابع ماير "ليس المطلوب هو الدعم فحسب، بل أيضا مواجهة العواقب المقابلة، ينبغي أن يتم في المستقبل تشكيل فريق عمل لتجنب مثل هذه الكراهية والشعارات التحريضية، التي حدثت أيضا في مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) وسبق أن تعاملت معها رابطة البطولة".

وشدد ماير على أن الخطر الرئيسي على الرياضيين اليهود يكمن في مجال كرة القدم، وفي فرق الدوريات الأدنى ومسابقات الشباب، ومن "المنافسين ذوي الخلفية العربية الإسلامية".

موقف ألمانيا من طوفان الأقصى

وكان وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير قد طالب مجتمع الأغلبية في بلاده ببذل المزيد من الجهود لمكافحة كراهية اليهود في ألمانيا وذلك بعد هجمات حركة المقاومة الفلسطينية على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.

كما أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف -خلال الأيام الماضية- عن تضامنه مع إسرائيل، خلال محادثات أجراها مع كل من رون بروسور، سفير إسرائيل بألمانيا، وموشيه زواريس، رئيس اتحاد الكرة الإسرائيلي.

وتم الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة الودية الدولية التي خاضها منتخب ألمانيا ضد مضيفه منتخب الولايات المتحدة أمس السبت.

وقال نويندورف "في هذه الأوقات الصعبة، تقف كرة القدم الألمانية بقوة بجانب أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل".

في الوقت نفسه، نشر المغربي نصير مزراوي، لاعب الفريق البافاري، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام، متمنيا النصر للشعب الفلسطيني على إسرائيل. ولم تصدر إدارة بايرن أي تعليق فوري بشأن ذلك.