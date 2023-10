تضامن بنزيمة وأوزيل ومحرز ومزراوي والنني مع فلسطين وملاكم بريطاني ينتقد الصمت العالمي

مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، تتوالى رسائل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، من نجوم الرياضة وكرة القدم العربية والعالمية.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن استشهاد 2670 شخصا، وجرح 9600 آخرين حتى الآن.

وكان النجم الفرنسي لكرة القدم كريم بنزيمة من أبرز الداعمين للفلسطينيين، بتغريدة اليوم الأحد أعلن فيها تضامنه مع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الذي تتعرض له المدينة منذ 9 أيام.

وكتب هداف نادي اتحاد جدة السعودي على حسابه على منصة إكس "دعواتنا لسكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وانتشرت تدوينة نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق ذي الأصول الجزائرية، بشكل واسع عبر منصة إكس، بعد أن فاق عدد مشاهداتها 3 ملايين مشاهدة، في حين وصل عدد الإعجابات إلى 119 ألفا في ساعاتها الأولى.

وواصل النجم الألماني ونادي ريال مدريد السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، دعمه للقضية الفلسطينية وكتب على حسابه الرسمي عبر منصة إكس "الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام والأبرياء، وخاصة الأطفال، فهم يفقدون حياتهم في الحرب على كلا الجانبين.. إنه أمر مفجع للغاية ومحزن".

وختم رسالته بـ"من فضلكم أوقفوا الحرب" وأرفقها بصورة له عليها العلمين التركي والفلسطيني.

ولا يزال لاعب المنتخب الجزائري، رياض محرز، مستمرا في تقديم دعمه، حيث نشر اليوم صورة له من مباراة منتخب بلاده مع الرأس الأخضر وكان حاملا علم فلسطين رفقة اثنين من زملائه وعلق عليها "نحن نريد السلام".

ووضع النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال لكرة القدم، صورة مسجد قبة الصخرة مع العلم الفلسطيني بدلا من صورته الشخصية على حسابه على موقع تويتر.

ونشر النجم المغربي نصير مزراوي، لاعب فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، مقطع فيديو عبر خاصية القصص بحسابه بموقع إنستغرام، متمنيا النصر للشعب الفلسطيني على إسرائيل.

ودعم أسطورة كرة السلة الأميركية راي ألين فلسطين عبر حسابه على إنستغرام حيث أعاد نشر مقطع فيديو يوضح كذب الإعلام الأميركي حول حقيقة ما يحصل في قطاع غزة.

وأعلن بطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي الملقب ببيغ رامي، والمتوج بلقب مستر أولمبيا في عامي 2020 و2021، تضامنه مع غزة والقضية الفلسطينية بمنشور تحت عنوان "غزة العزة وفلسطين الأبية" عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

في حين نشر بطل الملاكمة الأولمبي البريطاني أمير خان، رسالة مؤثرة عبر حسابه على إكس قال فيها "طوال مسيرتي المهنية، كان هدفي أن أصبح بطلا وأن أستخدم شهرتي وتأثيري لإحداث تغيير إيجابي في العالم، لم أخاف أبدا من التعبير عن رأيي والوقوف في وجه الباطشين".

وأكمل "عندما تعرضت أوكرانيا لهجوم من روسيا مؤخرا، سافرت شخصيا إلى بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين المشردين بفعل الحرب، لقد تحدث الكثير من الناس عن هذه الفظائع، لكن بينما يراقب العالم ما يحدث في فلسطين، أرى الكثير من زملائي وأصدقائي صامتين… لماذا؟".

وأوضح أن البعض خائف من دعمه لفلسطين، ونبّه إلى أن العالم سيتذكر من تحدث ومن صمت، وختم بالآية القرآنية "مَن قَتل نفسا بغير نَفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا".

ووجه النجم المصري المحترف في تركيا أحمد حسن كوكا رسالة مميزة عبر حساباته عبر المنصات، أوضح فيها بشكل مبسط أبعاد القضية الفلسطينية لمتابعيه من الجماهير الأجنبية، وطالبهم بعدم الانسياق وراء وسائل الإعلام الغربية المضللة.

وافتتح كوكا منشوره "لقد انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عاما ولهذا السبب لدي متابعون وأصدقاء من غير العرب، ولذا فهذا المنشور والقصص التي أشاركها عبر إنستغرام عن فلسطين موجهة لهم، فأنا وأصدقائي العرب نعرف جيدا ما يحدث منذ عقود".

وأكمل كوكا "استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف، ودمرت ممتلكاتهم، وبعد سنوات طويلة، يحاولون مقاومة هذا العدوان بأسلحتهم المحدودة، تصفهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين".

واستعرض الدولي المصري الكذبات التي بثها الإعلام الغربي، مثل قطع رؤوس 40 طفلا، والتي فشلوا في إثباتها.

وعلق "نشر بعض المشاهير صورا لغزة ليعبروا عن دعمهم لإسرائيل!، يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمق".

وأضاف كوكا "أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء، لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم من يقصفون بلدا بأكمله، به 2 مليون نسمة، 40% منهم أطفال، يقطعون الكهرباء والغذاء والوقود، ويستخدمون أسلحة محرمة دوليا".

واختتم حديثه "لقد نسيت أن أخبركم أن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة حول هذه الفظائع، لكن من يهتم بعواقب محاولتنا أن نكون صوتهم خارج الخندق".

I moved to Europe 11 years ago , that’s why i have followers and friends who are not Arabic so this post and my stories I’m sharing about Palestine is for you.

Myself and my Arab friends already know very well what's been happening for decades.

Israel took Palestine’s land ,… pic.twitter.com/IFgPswtoP6

— Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) October 14, 2023